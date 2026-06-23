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柯志恩讚同民調結果：市民已厭煩政治口水

2026縣市首長選戰步步進逼，藍綠陣營的攻勢也打得火熱，《ETtoday民調雲》今（23）日公布最新民調，結果顯示，國民黨候選人柯志恩的支持度已超車民進黨對手賴瑞隆，雙方差距達4.8個百分點，引發外界高度關注。對此，柯志恩直言這結果與內部民調趨勢一致，也凸顯出高雄人已厭煩政治口水，而她將會繼續努力，不辜負市民的期望。根據《ETtoday民調雲》民調，在可能的藍綠對決組合中，若由藍委柯志恩對上綠委賴瑞隆，柯獲得46.8％支持度，賴則為42.0％，兩人差距4.8％，另有約11％選民尚未決定支持對象。結果顯示，長期被視為民進黨優勢選區的高雄，2026選戰並非毫無懸念，藍綠競爭態勢已逐漸浮現。柯志恩稍早回應指出，這份民調結果與她團隊觀察的多份內部民調趨勢一致，也反映市民對政治口水逐漸感到疲乏。她進一步說明，面對治安、交通安全、就業與青年低薪、房價壓力、托育政策、產業發展以及校園安全等議題，已陸續提出具體政見與整體願景，接下來也將持續走入基層，透過廟口座談等方式向市民說明理念。柯志恩也表示，這項民調顯示高雄市民更期待的是能務實解決問題、具備執行力的市政領導者，而非陷入無止境的政治攻防，而她會持續努力爭取支持，不辜負市民朋友的信任，並再度強調說：「柯志恩絕對是可以託付的候選人！」