我是廣告 請繼續往下閱讀

◼︎彰化縣6月24日停水範圍一次看

降壓地區

▲彰化縣福興、秀水、二林6月24日停水、降壓影響範圍。（圖／自來水公司）

降壓地區

▲彰化縣6月24日停水、降壓影響範圍。（圖／自來水公司）

降壓區域

▲彰化縣6月24日停水、降壓影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎桃園市6月24日停水範圍一次看

▲桃園市八德區6月24日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲桃園市平鎮區6月24日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台中市6月24日停水範圍一次看

▲台中市中區6月24日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台中市和平區6月24日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎高雄市6月24日停水範圍一次看

▲高雄市橋頭區6月24日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎嘉義縣6月24日停水範圍一次看

▲嘉義縣6月24日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎屏東縣6月24日停水範圍一次看

▲屏東縣6月24日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎宜蘭縣6月24日停水範圍一次看

▲宜蘭縣6月24日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

彰化鄉親記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月24日（週三）在共14個鄉鎮、約9萬8959戶停水長達23小時，此外，還有以及共7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月24日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：「彰南蓄配水池第一期工程」之新舊管連接作業📍影響區域二林鎮：太平路。彰化市：平安三街、彰水路、彰水路一段、彰鹿路、秀安路。秀水鄉：中山路、安溪街、安鶴路、平安一街、平安三街、平安二街、平安五街、平安六街、平安路、彰水路、彰水路一段、彰秀路、彰鹿路、秀安路、花秀路。福興鄉：大崙村、外中村、鎮平村、同安村、番婆村、外埔村、番社村、萬豐村、三汴村、元中村、社尾村。秀水鄉、埔鹽鄉、溪湖鎮：全部。二林鎮：梅芳里、永興里、振興里、華崙里、西庄里、萬興里。停水原因：「彰南蓄配水池第一期工程」之新舊管連接作業📍影響區域二林鎮：北平里、南光里、原斗里、外竹里、大永里、廣興里、後厝里、復豐里、東勢里、東和里、東興里、東華里、興華里、萬合里、西平里、西斗里、豐田里、趙甲里、頂厝里、香田里。埤頭鄉：中和村、大湖村、庄內村、竹圍村。大城鄉：潭墘村。竹塘鄉：五庄村、內新村、土庫村、小西村、新廣村、樹腳村、民靖村、永安村、溪墘村、田頭村、竹元村、竹塘村、竹林村、長安村。共41個村里。二林鎮：中西里及停水區以外區域。芳苑鄉：三合村、三成村、五俊村、仁愛村、信義村、博愛村、和平村、崙腳村、建平村、後寮村、文津村、新寶村、新生村、新街村、民生村、永興村、漢寶村、王功村、福榮村、興仁村、芳中村、芳苑村、草湖村、路上村、路平村、頂廍村。大城鄉：三豐村、上山村、公館村、大城村、山腳村、東城村、東港村、永和村、臺西村、菜寮村、西城村、西港村、豐美村、頂庄村。 共55個村里。停水原因：「彰南蓄配水池第一期工程」之新舊管連接作業北斗鎮：斗功路、興農路一段、西斗路、陶朱路。埤頭鄉：中山路一段、中山路二段、彰水路一段、村中路、村外路、村東路、縱貫公路。溪州鄉：三西路、下柑路、下田路、下霸路、中央路一段、中央路三段、中央路二段、中山路一段、中山路二段、中西路一段、中西路二段、光路、國光路、圳南路、大同北路、大同路、太平路、庄中路、彰水路一段、政民路、斗功路、木橋路、村中路、村外路、村東路、榮光路、民權路、民生路、民生路一段、民生路二段、溪下路一段、溪下路三段、溪下路二段、溪下路四段、溪南路、溪埔路、田中路、登山路一段、登山路三段、登山路二段、綠筍路、縱貫公路、興南路、興酪路三段、苗中路、苗專一路、苗專三路、苗專二路、苗環一路、西斗路、過溪路、陸軍路、陸軍路一段。田中鎮：大同路、興酪路三段。停水原因：新裝工程-斷管連絡📍影響區域八德區：同和路、大和路、文昌街、桃拾街、桃新街、金和路、銀和街。停水原因：斷管連絡📍影響區域平鎮區：平安里、平鎮里、金星里、鎮興里。共4個村里。停水原因：汰換管線工程📍影響區域中區：三民路三段、三民路二段、光復路、公園路、吉祥街、成功路、精武路、興中街。北區：三民路三段、精武路。停水原因：工程管線遷移📍影響區域和平區：梨山里。停水原因：汰換管線工程📍影響區域橋頭區：成功北路、林西路、林頭路、筆秀路。停水原因：消防栓增設工程📍影響區域布袋鎮：龍江里、新厝里。停水原因：水量計埋設作業📍影響區域屏東市：勝利路、和平路、崇明三街、徐州路、自由路、蘭州街、迪化一街、迪化二街、迪化街。停水原因：零星管遷管線停水聯絡📍影響區域五結鄉：頂清路。蘇澳鎮：利工一路一段、頂平路、頂清路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。