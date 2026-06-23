時尚迷注意！西班牙快時尚ZARA折扣季來了！6月眾多服飾單品「下殺4折起」，迎接夏天推薦涼爽洋裝、波卡圓點設計、到鏤空編織芭蕾舞鞋，近年流行的錐形牛仔褲1790元→644元「現省超過1100元」，夏季折扣範圍涵蓋男女裝從西裝外套、針織衫還有包包配件、香水都降價，推薦清單一次整理。

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ZARA折扣季下殺4折起！牛仔褲1790元→644元　波卡圓點流行必買

ZARA夏日折扣季開跑，全台門市現場與線上商店都買得到，首波多數單品先從6折開始，部分疊加折扣「比半價還便宜」下殺4折起。

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦！降價幅度最有感的牛仔褲系列，搶先開逛：

◾️現省超過1100元！「TRF低腰錐形吊襠牛仔褲」特價644元（原價1790元）

◾️現省超過900元！「TRF低腰直筒牛仔褲」特價536元（原價1490元）

◾️省下近600元！「TRF BAGGY BARREL中腰牛仔褲」特價894元（原價1490元）

▲ZARA折扣季多款牛仔褲降價有感。（圖／翻攝自ZARA官網）
▲ZARA折扣季多款牛仔褲降價有感。（圖／翻攝自ZARA官網）
今年最流行的波卡圓點推薦：

◾️「波卡圓點緞面繞頸迷你洋裝」特價536元（原價1490元）

◾️「低腰圓點寬管牛仔褲」特價536元（原價1490元）

▲流行波卡圓點設計，ZARA折扣季也有很多選擇。（圖／翻攝自ZARA官網）
▲流行波卡圓點設計，ZARA折扣季也有很多選擇。（圖／翻攝自ZARA官網）
洋裝390元起、鞋包500多元起！ZARA折扣推薦清單

無論學生族或上班族都很愛的洋裝單品，一件有型馬上可出門，2026 ZARA夏季折扣390元起，選擇眾多又價格實惠。

而夏季不可少的度假系列鞋包，最便宜500多元就能入手；推薦潮流風格的編織包、鏤空鞋款，再搭配海洋風飾品、及休閒氛圍帽款，整體造型輕鬆吸睛。

◾️「星星造型海洋風耳環」特價455元（原價650元）

◾️現省超過700元！「迷你托特包」特價541元（原價1290元）

◾️「撞色飾帶遮陽帽」特價553元（原價790元）

◾️「金屬色編織效果平底芭蕾鞋」特價1113元（原價1590元）

◾️「刺繡洋裝」特價1043元（原價1490元）

▲夏季度假風推薦清單！洋裝390元起、鞋包配件500多元就有。（圖／翻攝自ZARA官網）
▲夏季度假風推薦清單！洋裝390元起、鞋包配件500多元就有。（圖／翻攝自ZARA官網）
COS：低至5折SALE登場！男女裝都優惠

而主打極簡設計的COS，現在也有SALE登場，低至5折起女裝，涵蓋經典洋裝、簡約針織衫、日常必備T恤，及精緻材質打造的質感配件；男士則推薦簡約針織衫及日常必備T恤的經典設計。

▲極簡主義COS也有夏日SALE，低至5折起。（圖／翻攝自COS官網）
▲極簡主義COS也有夏日SALE，低至5折起。（圖／翻攝自COS官網）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...