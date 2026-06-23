時尚迷注意！西班牙快時尚ZARA折扣季來了！6月眾多服飾單品「下殺4折起」，迎接夏天推薦涼爽洋裝、波卡圓點設計、到鏤空編織芭蕾舞鞋，近年流行的錐形牛仔褲1790元→644元「現省超過1100元」，夏季折扣範圍涵蓋男女裝從西裝外套、針織衫還有包包配件、香水都降價，推薦清單一次整理。
ZARA折扣季下殺4折起！牛仔褲1790元→644元 波卡圓點流行必買
ZARA夏日折扣季開跑，全台門市現場與線上商店都買得到，首波多數單品先從6折開始，部分疊加折扣「比半價還便宜」下殺4折起。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦！降價幅度最有感的牛仔褲系列，搶先開逛：
◾️現省超過1100元！「TRF低腰錐形吊襠牛仔褲」特價644元（原價1790元）
◾️現省超過900元！「TRF低腰直筒牛仔褲」特價536元（原價1490元）
◾️省下近600元！「TRF BAGGY BARREL中腰牛仔褲」特價894元（原價1490元）
今年最流行的波卡圓點推薦：
◾️「波卡圓點緞面繞頸迷你洋裝」特價536元（原價1490元）
◾️「低腰圓點寬管牛仔褲」特價536元（原價1490元）
洋裝390元起、鞋包500多元起！ZARA折扣推薦清單
無論學生族或上班族都很愛的洋裝單品，一件有型馬上可出門，2026 ZARA夏季折扣390元起，選擇眾多又價格實惠。
而夏季不可少的度假系列鞋包，最便宜500多元就能入手；推薦潮流風格的編織包、鏤空鞋款，再搭配海洋風飾品、及休閒氛圍帽款，整體造型輕鬆吸睛。
◾️「星星造型海洋風耳環」特價455元（原價650元）
◾️現省超過700元！「迷你托特包」特價541元（原價1290元）
◾️「撞色飾帶遮陽帽」特價553元（原價790元）
◾️「金屬色編織效果平底芭蕾鞋」特價1113元（原價1590元）
◾️「刺繡洋裝」特價1043元（原價1490元）
COS：低至5折SALE登場！男女裝都優惠
而主打極簡設計的COS，現在也有SALE登場，低至5折起女裝，涵蓋經典洋裝、簡約針織衫、日常必備T恤，及精緻材質打造的質感配件；男士則推薦簡約針織衫及日常必備T恤的經典設計。
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ZARA夏日折扣季開跑，全台門市現場與線上商店都買得到，首波多數單品先從6折開始，部分疊加折扣「比半價還便宜」下殺4折起。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦！降價幅度最有感的牛仔褲系列，搶先開逛：
◾️現省超過1100元！「TRF低腰錐形吊襠牛仔褲」特價644元（原價1790元）
◾️現省超過900元！「TRF低腰直筒牛仔褲」特價536元（原價1490元）
◾️省下近600元！「TRF BAGGY BARREL中腰牛仔褲」特價894元（原價1490元）
◾️「波卡圓點緞面繞頸迷你洋裝」特價536元（原價1490元）
◾️「低腰圓點寬管牛仔褲」特價536元（原價1490元）
無論學生族或上班族都很愛的洋裝單品，一件有型馬上可出門，2026 ZARA夏季折扣390元起，選擇眾多又價格實惠。
而夏季不可少的度假系列鞋包，最便宜500多元就能入手；推薦潮流風格的編織包、鏤空鞋款，再搭配海洋風飾品、及休閒氛圍帽款，整體造型輕鬆吸睛。
◾️「星星造型海洋風耳環」特價455元（原價650元）
◾️現省超過700元！「迷你托特包」特價541元（原價1290元）
◾️「撞色飾帶遮陽帽」特價553元（原價790元）
◾️「金屬色編織效果平底芭蕾鞋」特價1113元（原價1590元）
◾️「刺繡洋裝」特價1043元（原價1490元）
而主打極簡設計的COS，現在也有SALE登場，低至5折起女裝，涵蓋經典洋裝、簡約針織衫、日常必備T恤，及精緻材質打造的質感配件；男士則推薦簡約針織衫及日常必備T恤的經典設計。