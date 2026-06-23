而他向待了13年的密爾瓦基告別，展開職業生涯第二段高峰之時，也遺留下那名為忠誠的故事，聯盟近代最動人的「一人一城」篇章，最終在時代推動下，依舊畫上無奈卻現實的句點。

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「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）今（23）日正式轉戰邁阿密熱火，這位從雅典街頭叫賣手錶的小孩子；加入公鹿隊爬上世界之巔；到如今成為熱火之王，字母哥用籃球成功扭轉人生，如今生涯總資產高達5億美元（約合新台幣160億）。現年31歲「字母哥」阿德托昆博的生涯軌跡，幾乎可以說是運動史上最不可思議的「命運翻轉」。阿德托昆博出生於希臘雅典，身為奈及利亞移民第二代，阿德托昆博甚至沒有合法的希臘公民身分，他和哥哥們每天放學後的首要任務不是打球，而是跟著父母在街頭擺攤叫賣，向觀光客兜售仿冒的手錶、皮包和太陽眼鏡。「如果今天沒賣出東西，我們家就沒有飯吃。」阿德托昆博2019年奪下年度MVP時，他在領獎台上淚流滿面地回憶道。「那時候，真是一段很辛苦的生活，但我們當時甚至都沒有注意到。」當阿德托昆博展露籃球天賦、進入希臘乙級聯賽青年隊時，貧窮依然如影隨形，直到2013年選秀會，公鹿在第一輪第15順位賭下這個名字長到連播報員都會結巴的希臘年輕人後，歷史的齒輪開始轉動。阿德托昆博是一位充滿天賦上限，卻明顯需要養成的超級菜鳥，他首年出賽77場、包含23場先發，場均僅有6.8分、4.4籃板，某次發薪日，阿德托昆博第一件事跑到銀行，把好不容易賺到的微薄薪水，全數匯回給遠在希臘的家人，結果匯款後，他才發現自己身上連坐公車回訓練館的車資都不剩，最後只能跑步4.3公里回到體育館，這後來也成為阿德托昆博生涯最為人知的故事。2019、2020年，阿德托昆博連續2年獲得聯盟最高榮譽－年度 MVP，2021年總決賽第六戰，他狂轟50分、14籃板與5阻攻，親手終結公鹿隊50年的冠軍荒。奪冠那一刻，他坐在場邊激動落淚，向全世界證明：一個曾經連身分證都沒有的街頭小販，也能站在世界籃球的最高殿堂上，成為萬人簇擁的人生贏家。近年來，阿德托昆博曾多次表達想在密爾瓦基終老的願望，然而從去年夏天開始，那些來自球場內外的謠言、與高層不合、被拒絕上場等等，都讓這段故事一步步變成泡影，直到2026年6月23日，他真的離開了這個待上13年的老東家。在球星頻繁抱團、高喊「賣我」的當代NBA，阿德托昆博過去展現出的忠誠態度，顯得無比珍貴，尤其綜合他那充滿故事性的人生軌跡，球迷都曾相信，或許那些名為的忠誠故事，仍有機會實現，但最後，在時代巨輪推動下，一切都只是一場如夢似幻的泡影。從人生的角度看，阿德托昆博早已是最大的贏家。根據權威薪資網站統計，截至2026球季，他在NBA 累積總薪資已高達2.88億美元。再加上他與Nike推出的熱銷專屬簽名鞋「Zoom Freak」系列，以及WhatsApp、Google Pixel等全球一線大牌的頂級代言，生涯總收入早已輕鬆突破5億美元。這筆財富讓他早已不需要擔心下一頓飯在哪裡，他將父母與兄弟全部接到美國，過上優渥的生活，更在希臘與美國進行商業投資，成為名副其實的巨富企業家。只是作為一路看著他成長的球迷，還是會回想，這段故事到底從哪一刻開始悄然變了？阿德托昆博是否忘記自己的初衷？這些疑問永遠沒有答案。或許，屬於「一人一城」的年代，早已成為歷史的一部分了。