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▲中華民國乳癌病友協會理事余惠媛分享乳癌治療與乳房重建故事，提醒病友除了治療外，應該了解更多重建選擇，重拾自信與人生。（圖／中華民國乳癌病友協會提供）

乳癌治療不只是切除腫瘤，更是一段重新面對身體與自我認同的歷程。中華民國乳癌病友協會理事余惠媛分享抗癌故事，當年因腫瘤位置位於右側乳頭下方，醫師評估後告知必須全乳切除，術後不需再接受其他療程。原以為癌症治療結束後，生活就能慢慢回到正軌，沒想到真正的衝擊，是在手術後才開始。手術前，惠媛以為自己可以接受身體的改變，也努力告訴自己「活下來最重要」。但當她第一次看見手術後的自己，才發現失去乳房帶來的心理衝擊遠超過想像。她形容，那種感覺像是身體少了一部分，「就像少了一隻眼睛一樣」，無法面對有缺陷的身體。更讓她遺憾的是，因為不知道有「乳房重建」這個選項，獨自在痛苦、沮喪中掙扎了許久。直到透過介紹，轉往整形外科諮詢，才重拾對生活的期待。得知可以重建後，現實難題也接踵而來。乳房重建費用三十多萬元，當時沒有工作的她難以自行負擔。幸好親友知道後，幫助她湊足手術費用，讓她能跨出重建第一步。術後照顧也是另一道關卡，惠媛的小孩都還是學生，家中沒有可以幫忙照護的人力。幸好堂妹得知她無人陪伴後，願意前來協助。親友的支持，讓她終於能安心接受手術。惠媛選擇的是自體組織重建，透過取腹部組織移植至胸部，並進行血管接合。這是一項複雜且精細的手術，術後需入住加護病房，整體住院約二十四天，出院後仍需約兩個月恢復期。滿懷期待等待手術期間，又遇到八仙塵爆事件，手術日期遲遲未定。她坦言，自己並不害怕開刀，真正煎熬的是等待。失去乳房後，她每天都期待能從「單峰」重新回到「雙峰」，期待身體被修復，也期待重新找回曾經的自己。手術完成後，她重新找回被疾病擊碎的自信。她形容，當自己「雙峰回來」後，整個人說話、走路都更有力量。對她而言，乳房重建不是單純的外觀修補，而是讓她再次願意面對鏡子、面對自己，重新與身體和解。這段經驗也讓她深刻體會，乳房對許多女性而言，不只是身體器官，更與女性形象、自我認同與心理健康緊密相連。乳癌治療若只處理疾病本身，卻忽略術後身心復原，病友可能仍長期承受看不見的傷口。走過重建歷程後，惠媛積極參與病友組織，成為陪伴志工。她跟著醫師走進診間、病房，甚至加護病房，向正在面對乳癌手術與身體改變的病友分享自身經驗。她希望讓更多人知道，乳癌切除後不是只有失去，也可以有重建這條路。她願意把自己的傷痛說出來，就是希望讓更多病友知道，即使罹癌仍然有機會重新站起來。她也提醒，面對乳癌手術，病友不只要知道如何治療癌症，也應在術前了解立即重建、延遲性重建等不同選項。每位病友的身體狀況、治療計畫與人生需求不同，沒有唯一答案，但前提是病友必須被充分告知，才能做出適合自己的選擇。