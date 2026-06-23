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▲香港商天圓文化諮詢顧問有限公司台灣分公司，為充實台中市消防救災量能一份心力，慷慨捐贈台中市政府消防局第四救災救護大隊犁份分隊小型水箱消防車1輛( 圖/記者鄧力軍翻攝)

香港商天圓文化諮詢顧問有限公司台灣分公司，為充實台中市消防救災量能一份心力，慷慨捐贈台中市政府消防局第四救災救護大隊犁份分隊小型水箱消防車1輛。捐贈儀式昨（22）日在犁份分隊隆重舉行，天圓文化黃瑛琪營運長親自出席，市府由消防局副局長戴峻焜代表接受捐贈並回贈感謝狀。消防局副局長戴峻焜表示，感謝香港商天圓文化公司捐贈這輛小型水箱車。該車型的機動性，完美契合犁份分隊轄區內狹窄巷弄的救災需求。消防局將落實「善與愛」的理念，將車輛效能發揮至極致，全力守護市民的生命財產安全，共同打造安心宜居的城市，並再次向捐贈方致上最深切的謝意。黃營運長於儀式中提及，天圓文化長期秉持「以愛為出發、以善為力量、以利他為使命」的理念，推動社會公益與關懷，此次捐贈小型消防車為公益活動的第二站，除表達誠摯心意，也希望發揮拋磚引玉的效果，號召更多企業與善心人士投入公益。消防局特別感謝天圓文化的無私奉獻，並強調「政府資源有限、民間力量無窮」。這份民間大愛將發揮最大效益，全力守護台中市民的生命財產。此捐贈活動，大肚區公所區長楊明坤、龍井區公所課長謝明俊、各民意代表及地方士紳也都親臨現場共襄盛舉。