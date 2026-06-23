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承諾協助台廠「排除投資障礙」

就人才、技術、產能等議題深入交流

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問美國，行程首站為亞利桑那州的鳳凰城，訪團並於台灣時間今（23）日參訪台積電廠區，抵達後先與10多家赴美投資的台積電供應鏈廠商座談，了解設廠營運、人才招募、法規、建廠成本與簽證等挑戰，並承諾適時向美方反映、協助排除障礙。韓國瑜率領的跨黨派訪團今前往台積電亞利桑那州廠參訪，抵達後首先與10餘家赴美投資之台積電供應鏈廠商座談交流，聽取業者分享在美設廠及營運情形，並就人才招募、法規調適、建廠成本及簽證申請等議題交換意見。與會委員均高度關心台商赴美投資面臨之挑戰，除仔細聆聽廠商分享，亦表示將適時向美方相關機關反映，協助排除投資障礙，促進台美產業合作。座談會結束後，訪團又與TSMC Arizona執行長莊瑞萍及團隊會晤，了解台積電亞利桑那州建廠規劃，並就人才培育、技術與產能，以及赴美投資對台灣產業發展之影響等議題深入交流。莊執行長在會中表示，台積電赴美投資主要係因應客戶需求，並強調最先進製程及核心研發仍將持續根留台灣。未來台積電將持續強化「技術領先、卓越製造、客戶信任」3大競爭優勢，與供應鏈夥伴攜手提升產業競爭力。最後，訪團便實地參觀廠區，了解台積電目前建廠進展，為當日參訪行程畫下圓滿句點。