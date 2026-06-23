我是廣告 請繼續往下閱讀

第一，鄭麗文讓習近平成了一個笑話：

第二，中國自古以來，妄議國家領袖的面相都是死罪：

第三，鄭麗文很可能向美方泄露了中共的「國家機密」：

中國經典相書《神相全編》寫得很明白：「手軟如綿，閑且有錢」、「手軟滑如錦囊者至富」，然而，根據2015年中共官媒報導，國家主席每月的基本工資是1萬1385元人民幣

按照中共宣傳的邏輯，宵衣旰食、兩袖清風的習主席，怎麼可能「閑且有錢」和「至富」呢？

國民黨主席鄭麗文日前率團訪問美國，有消息人士爆料稱，鄭麗文在訪美期間，曾私下形容與中國國家主席習近平握手的感覺「厚實、柔軟得像是雲朵」，引發現場美方人員錯愕，儘管隨行人員第一時間斥為「編故事」，但鄭麗文隨後在記者會上坦承確有此言。對此，經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾直言，鄭麗文這句話至少犯了中國3個大忌，很懷疑以鄭麗文的智慧，是否真能促進兩岸和平。馮睎乾在臉書粉專發文，指鄭麗文在華府期間，主動向美方人士分享四月「鄭習會」的握手心得，形容習近平的手「又大又厚實」、「柔軟得像雲朵」，講到眉飛色舞，活脫脫一副追星女孩見到偶像本尊的模樣，還透露自己返台後曾向術數師請教這種手掌是否為成功者特徵。更精彩的是，「鄭麗文談習近平雲朶手」消息傳開不到24小時，中國各大社群平台已火速把敏感詞「雲朵」清零。馮睎乾認為，鄭麗文對習近平手掌的描述其實很矛盾。「又大又厚實」，意味着有骨有肉、按下去很結實，但「柔軟得像雲朵」，則該是虛無縹緲、一捏就散的觸感，要是習近平的手能同時具備這兩種屬性，那大概不是血肉之軀，而是某種量子力學的疊加態。又或者說，習近平在鄭麗文眼中是「神」一樣的存在，握手那刻，鄭麗文當下就意亂神迷，渾然不知道自己摸到的東西是軟是硬。不過，不管鄭麗文有沒有因為過度興奮而失常，馮睎乾直言，她妄議習近平手掌的舉動，已明顯觸犯習近平的3個大忌：一個女子四處跟人說自己摸到習近平的手，還浮誇地說那隻手軟得像雲朶，這樣的話題就算不惹怒彭麗媛，也肯定讓習近平尷尬不已。這條紅線2千年前就劃好了，據《漢書．王莽傳》載，有個在黃門待詔、懂相術的人，被問起王莽的長相便回答，結果問話的人去告密，王莽就把那個點評他面相的人處死，重賞了告密者。「妄議龍顏」這件事，在威權者心中從來不是小事，不管你說的是吉是凶都一樣犯忌，因為這暴露了一個事實：「九五之尊」的身體，被當成可以被凡人評頭品足的對象，而這恰恰是倚重神化敘事的獨裁者，最受不了的褻瀆。本來說習近平的手掌柔軟得像雲朵，也只是說話不得體、令習近平尷尬而已，但鄭麗文偏偏煞有介事，引述江湖術士怪力亂神的看法，那就令人更加好奇-習近平這種又大又軟的手掌，在掌相學中到底代表什麼呢？最後，馮睎乾酸道，，事隔十年，習主席的工資當然也有調整，但應該還是比香港特首李家超的月薪，少了20、30倍；馮睎乾在結尾打下，鄭麗文對習近平手掌的「品鑒」，要是被廣大中國人民聽到，勢必會讓他們懷疑，最高領導人是遊手好閒的貪官，她這番引起全球華人熱議的言論，若非有心陷習近平於不義，就是無意間泄露對岸的國家機密，這樣的智慧，究竟能否促進兩岸和平，仍是未知數。