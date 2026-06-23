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▲中華民國乳癌病友協會副理事長何雪萍分享抗癌歷程故事，提醒女性注意身體異狀，及早尋求專業協助。（圖／中華民國乳癌病友協會提供）

生命的轉折，往往在以為終於安定下來時悄悄出現。中華民國乳癌病友協會副理事長何雪萍曾陪伴先生前往南非創業；多年後回到台灣，原以為生活可以慢慢穩定，卻因乳房異常疼痛就醫，確診乳癌，後續更發現癌細胞轉移成為乳癌四期生。一路從異鄉打拚走到抗癌治療，她在恐懼與病痛中重新學會珍惜生命，也把自己的經驗化為支持病友的力量。雪萍的先生因生涯規劃，希望舉家到南非投資移民重新出發。但抵達後，原本說好的工作機會突然中斷，夫妻陷入無收入的困境。加上居住環境治安不佳以及語言與文化差異，日常生活充滿壓力。為了撐起生計，他們開始經營服飾店，從觀察顧客喜好、調整商品到提供分期付款方式，一步步摸索出可行的生意模式。這段經歷讓她學會在困境中求生，也累積了長期奔波與操勞。返台後，何雪萍原以為可以重新安頓生活，沒想到身體出現異狀。她注意到左側乳房有腫脹感，偶爾伴隨抽痛，起初以為只是短暫不適，直到疼痛嚴重到在睡夢中醒來。經過影像與切片檢驗，醫師確認她罹患乳癌第二期。聽見診斷結果時，她和先生一時難以接受，在診間忍不住落淚。從異鄉打拚一路撐過來，卻在可以喘息時迎來疾病衝擊，讓她腦中不斷浮現「為什麼會是我」的疑問。那是雪萍人生第一次進手術房，她告訴醫生，美醜沒關係，但請切除乾淨。術後持續接受化療，又在前胸骨位置發現癌細胞，病程也從第二期變成第四期。接下來，雪萍除了接受放射治療外，也更換強度更高的化療藥物，同時搭配骨骼相關用藥。面對即將掉髮的副作用，她選擇在療程前先把頭髮剃掉，因為她不想看著頭髮一把一把掉落。對她來說，那不只是外表改變，而是疾病未遠離的提醒。換藥後，強烈副作用讓她身體迅速衰弱。白血球下降、發燒、感染等狀況接連出現，她因此住進隔離病房接受治療。最艱難的日子裡，母親和先生陪在身邊，協助她洗澡、穿衣、按摩不適的手腳。她曾在意識模糊時聽見母親擔心她撐不下去，才深刻感受到，癌症從來不只是病人的戰役，也讓家人一起承受不安與心疼。經過長時間治療與休養，複檢結果終於看不到癌細胞。即使如此，治療並未真正畫下句點。她仍需長期服藥、定期追蹤，也因治療提早面對更年期不適。但走過這一段，她更清楚知道，穩定接受醫療照護、持續追蹤與相信專業，是病友在抗癌路上不可忽視的關鍵。康復後，雪萍努力與疾病和平共處，重拾日常生活。她重新投入職場，也開始參與志工服務，陪伴其他癌症病友。從南非異鄉創業，到返台後面對乳癌與轉移治療，雪萍走過許多超出預期的人生關卡。如今，她選擇把過去受過的苦轉化為行動，陪伴正在治療中的人。她希望用自己的故事提醒病友，人生不一定照計畫前進，但只要願意面對疾病、接受治療、尋求支持，就有機會走過低谷，重新找回生活的力量。