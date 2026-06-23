韓國人氣男團GOT7隊長JAY B（林在範）宣布將帶著全新個人演唱會《2026 JAY B tape: roots taipei》來到台北，8月2日於Legacy TERA登場，票價分為VIP 5880元、4880元、3880元、愛心票2440元，6月27日（六）12：00在Ticket Plus遠大售票系統開賣。
演唱會精心規劃多項粉絲福利，凡購票入場即可享有Hi-Bye福利及一組限定小卡、簽名海報抽獎資格，VIP區及A區粉絲可再享團體合照、簽名拍立得抽選資格，VIP區更開放參與Sound Check，全力回饋粉絲。
JAY B喜歡來台演出 讚粉絲給滿滿能量
GOT7隊長JAY B的領袖氣質和穩定實力，公認是團體中最不可或缺的精神支柱，在開始個人活動後，持續發展他所擅長的R&B、HIP-HOP等各種多元音樂風格，2025年帶著個人首張正規專輯《Archive 1: [Road Runner] 》來台開唱，等待他退伍回歸的粉絲坐滿全場熱烈支持，演唱會上和粉絲之間默契依舊，最新迷你專輯《TR . EE》則是更深層的回望與扎根，將從「重新啟動」走向「回到根源」，讓粉絲看見JAY B更成熟沉穩一面，也更貼近內心的音樂樣貌。
最新個人巡迴演唱會《tape: roots》在首爾即將展開，JAY B正如火如荼籌備，而過去來台開唱多次的他，去年來台的一襲露腰性感造型讓粉絲看得入迷，甚至忘了回應JAY B，讓JAY B說真的很喜歡在台北演出，因為每次鳥寶寶們都會給滿滿的能量，「這次演唱會前也請大家好好保養喉嚨，讓我在演唱會上聽到你們最熱烈的應援！我們一起創造最棒的舞台吧！」
📌JAY B台北演唱會資訊：
活動時間：2026年8月2日（日）18:30
演出地點：Legacy TERA
活動票價：VIP 5880、4880、3880、2440
售票時間：2026年6月 27 日（六）12：00
售票系統：Ticket Plus遠大售票系統
購票網址：https://tickets.funone.io/activity/activity_detail/2026JAYB
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GOT7隊長JAY B的領袖氣質和穩定實力，公認是團體中最不可或缺的精神支柱，在開始個人活動後，持續發展他所擅長的R&B、HIP-HOP等各種多元音樂風格，2025年帶著個人首張正規專輯《Archive 1: [Road Runner] 》來台開唱，等待他退伍回歸的粉絲坐滿全場熱烈支持，演唱會上和粉絲之間默契依舊，最新迷你專輯《TR . EE》則是更深層的回望與扎根，將從「重新啟動」走向「回到根源」，讓粉絲看見JAY B更成熟沉穩一面，也更貼近內心的音樂樣貌。
最新個人巡迴演唱會《tape: roots》在首爾即將展開，JAY B正如火如荼籌備，而過去來台開唱多次的他，去年來台的一襲露腰性感造型讓粉絲看得入迷，甚至忘了回應JAY B，讓JAY B說真的很喜歡在台北演出，因為每次鳥寶寶們都會給滿滿的能量，「這次演唱會前也請大家好好保養喉嚨，讓我在演唱會上聽到你們最熱烈的應援！我們一起創造最棒的舞台吧！」
📌JAY B台北演唱會資訊：
活動時間：2026年8月2日（日）18:30
演出地點：Legacy TERA
活動票價：VIP 5880、4880、3880、2440
售票時間：2026年6月 27 日（六）12：00
售票系統：Ticket Plus遠大售票系統
購票網址：https://tickets.funone.io/activity/activity_detail/2026JAYB