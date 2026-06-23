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馬英九仍持「民主統一」立場 黃暐瀚炸鍋：不認同鄭麗文

國民黨主席鄭麗文日前訪美期間，多次談及兩岸和平、九二共識及「兩岸同屬一中」等敏感議題，更是不斷地在替中共領導人習近平說話，還稱讚對方的手感「又大又厚實、柔軟得像雲朵」，相關說法曝光後，迅速在輿論場掀起討論。對此，資深媒體人黃暐瀚也不客氣痛批，從來沒有一個國民黨主席如此親中，就算是前總統馬英九，任內也維持「不統、不獨、不武」立場。面對鄭麗文持續冒出爭議性發言，黃暐瀚昨（22）日在政論節目中直白地說：「我所知道的，就是從來沒有一個國民黨主席這麼的親中。」他指出，即便是馬英九，在其執政8年的時間裡，也是維持「不統、不獨、不武」，卸任後就把「統一」選項拉回來。黃暐瀚進一步提到，2025年6月26日，馬前總統最後一次訪問中國時，曾於敦煌研究院與國台辦主任宋濤會面，並當著對方的面重申「兩岸和平民主統一」，也就是和平必須建立在不動用武力，以及民主是由台灣人民決定的前提之上。黃暐瀚對比指出，馬英九至少仍保留「是否統一由台灣2300萬人決定」，但鄭麗文的論述完全沒提及相關立場，更形容她的態度像是：「就叫你要台獨、誰叫你堅持台灣不是中國一部分，好像被打剛好而已。」最後，黃暐瀚也強調，即使會被鄭麗文的支持者討厭，他仍會堅持自身立場，並直言「不認同鄭主席的看法」。