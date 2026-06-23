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竹科生活圈外送需求旺

▲Uber Eats攜手麥當勞推出「超級麥粉挑戰」，用戶可輸入優惠序號「麥粉報到」，可解鎖買一送一、熱賣品項1元購等優惠。（圖／Uber Eats提供）

夜貓族凌晨訂單量不輸午餐時段

「超級麥粉挑戰」解鎖買一送一、1元購

台灣人有多愛點麥當勞？Uber Eats公布最新外送觀察，從早餐、午餐、晚餐到宵夜，麥當勞幾乎成為不少人的日常補給。根據Uber Eats App平台數據，過去一年全台麥當勞外送訂單中，凌晨0點至1點的訂單量，竟與中午12點至1點不相上下，顯示夜貓族點餐熱度不輸午餐尖峰；而全台最受歡迎的麥當勞店點，則位於竹科生活圈，以雙位數幅度領先第二名，成為全台「店王」。Uber Eats觀察平台用戶點餐行為發現，全台最受歡迎的麥當勞店點位於竹科生活圈，該門市拿下全台店王，且以雙位數幅度領先第二名。至於民眾最愛點什麼？單點品項前三名依序為大薯、4塊麥克鷄塊、蘋果派。若以套餐加點來看，最受歡迎的加購組合則是玉米濃湯、薯餅、6塊鷄塊加大薯。主餐方面，雙層牛肉吉士堡套餐與勁辣鷄腿堡套餐人氣相當接近，也成為麥當勞粉絲最常選擇的兩大派系。Uber Eats指出，麥當勞外送點餐最高峰落在晚間6點至7點的晚餐時段，不過深夜時段同樣熱絡。數據顯示，凌晨0點至1點的訂單量，與中午12點至1點不相上下，代表宵夜需求相當驚人。進一步觀察夜貓族分布，凌晨0點至1點訂單占比最高的城市為新北市，其中夜貓占比最高的店點位於新莊。至於夜貓族宵夜最常點的品項，前三名分別是勁辣鷄腿堡套餐、大薯、6塊麥克鷄塊套餐。從全天點餐分布來看，最早清晨5點就有人開始下單，最晚到凌晨2點仍有人點餐。Uber Eats宣布，即日起至7月14日推出「超級麥粉挑戰」。活動期間，用戶只要在Uber Eats App輸入優惠序號「麥粉報到」完成登錄，並於Uber Eats App點購麥當勞，就能依累積訂單數解鎖對應優惠。優惠內容包含最高5折專屬獎勵優惠、熱賣品項1元購、早餐或深夜指定時段單筆消費滿249元享85折，最高折抵100元，以及6塊鷄塊套餐買一送一等。最大獎則可獲得價值25,000元麥當勞禮券、價值5,000元Uber Cash點數，以及全球限量獨家「麥步鞋」。