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中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭持刀攻擊事件震驚社會，各界持續關注許姓嫌犯過往行徑，近日有一名網友在社群平台發文透露，自己曾在2023年參加iPhone 15開賣活動時與許男一起排隊等候，當時他原本是活動頭香，而許男則排名第二，雙方素不相識，卻因對方懇求想要與黑嘉嘉合照，原PO最終心軟決定讓他圓夢，因此讓出頭香位置，甚至對方坦言自己沒錢買iPhone時，原PO也直接完成購機流程並讓許姓嫌犯上台合影，沒想到2年後卻發生這種事，讓他直言：「徹夜難眠。」原PO表示，許男當時主動攀談，自稱透過臉書社團得知職業圍棋女神黑嘉嘉將出席活動，希望能獲得與偶像互動的機會。由於活動規則是頭香可獲得特殊互動資格，因此許男懇求原PO讓出第一名位置，原PO認為幫助別人完成夢想是件好事，便爽快答應，沒想到活動當天，許男卻坦承自己根本沒有預算購買iPhone。面對突如其來的情況，原PO坦言當下相當錯愕，但抱持著「幫人幫到底」的想法，最後仍由自己完成購機流程，讓許男順利上台與黑嘉嘉互動。原PO表示，當時一直認為這是一段溫暖且值得分享的故事，沒想到多年後再看到許男的名字，竟是因為涉及持刀攻擊事件，讓他一時之間難以接受，甚至因此失眠整夜。貼文曝光後迅速引發熱烈討論，不少網友紛紛留言安慰原PO，認為任何人都不可能預知未來，更無法從當時的互動判斷對方日後會犯下嚴重案件，有網友表示：「錯的是加害者，不是曾經願意幫助別人的人」、「你的善良沒有問題，只是被錯的人利用」，也有人認為原PO當年的舉動反而展現了難得的人情味。隨著案件持續發酵，許男過往追星經歷也陸續被網友挖出，除了曾為了黑嘉嘉徹夜排隊之外，過去也曾跟蹤新聞主播房業涵、演員夏語心、主持人蔡尚樺等人，如今又因汶汶案引發社會高度關注。