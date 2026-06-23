新北市泰山區明志路三段興建中的「貴和安居A」社會住宅工地，今（23）發生一起工地離奇死亡意外。負責夜間巡守的45歲吳姓保全，頭部朝下「倒栽蔥」卡在深達1公尺的排水溝內，被發現時已明顯死亡。主責該社宅的國家住都中心稍早對此最新回應，對此不幸事件深表遺憾與不捨，強調已全面啟動事故調查與職安檢核，並全力協助家屬。
🟡 巡邏保全倒栽卡一米深溝，電機師驚見報警
警方初步調查，死者為負責該社宅工地夜間勤務的吳姓男子。今日凌晨，工地的電機工程師在巡視內部排水溝時，赫然發現吳男頭部朝下、雙腳朝上，整個人卡在寬度僅容一人通行、深度至少 1 公尺以上的排水溝內。
消防救援人員趕赴現場後，經評估吳男已明顯死亡、未送醫。警方隨後通知吳男姐姐到場，家屬表示平時並未同住，不曉得其近日身體狀況。鑑識人員初步勘查，現場無明顯外力介入跡象，死者究竟是因深夜巡邏時天色昏暗不慎失足跌落、或突發身體不適倒地，仍有待檢察官相驗遺體釐清。
🟡 案發基地舊址為營區，現工程進度已逾八成
發生事故的「貴和安居」社會住宅基地位於新北市泰山區貴和里神箭營區舊址，鄰近明志科技大學與機場捷運 A6 泰山貴和站，聯外交通便利。本案規劃興建地下 3 層、地上 14 層之社會住宅，戶數合計 560 戶並附設日照中心。此外，該案亦與國防部合作打造國軍職務宿舍（共 138 戶）
根據國家住都中心最新資料顯示，該案「貴和安居A」目前實際施工進度已達 85.35%，大幅領先預估進度的 78.34%，原預計於 115 年（2026年）12 月竣工，未料在完工衝刺階段意外發生保全巡邏不幸喪命的職安憾事。
🟡 國家住都中心深表遺憾，全面升級夜間防護
針對此次不幸意外，國家住都中心今日發布最新聲明表示深表遺憾與不捨，目前正全力聯繫家屬，並已責請統包廠商積極與家屬取得聯繫，務求在第一時間提供最完善的保險理賠與撫卹補償協助。同時，中心將秉持嚴謹態度，全面配合警方與勞檢單位釐清肇因。
國家住都中心強調，目前已立即啟動工地安全檢核，要求統包團隊針對夜間巡邏動線進行全面盤點，特別針對工地內易跌倒與墜落等高風險區域加強警示、防護及夜間照明系統。中心將徹底檢討工地夜間安全管理機制，並深化職安宣導，杜絕類似憾事再次發生。
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警方初步調查，死者為負責該社宅工地夜間勤務的吳姓男子。今日凌晨，工地的電機工程師在巡視內部排水溝時，赫然發現吳男頭部朝下、雙腳朝上，整個人卡在寬度僅容一人通行、深度至少 1 公尺以上的排水溝內。
消防救援人員趕赴現場後，經評估吳男已明顯死亡、未送醫。警方隨後通知吳男姐姐到場，家屬表示平時並未同住，不曉得其近日身體狀況。鑑識人員初步勘查，現場無明顯外力介入跡象，死者究竟是因深夜巡邏時天色昏暗不慎失足跌落、或突發身體不適倒地，仍有待檢察官相驗遺體釐清。
發生事故的「貴和安居」社會住宅基地位於新北市泰山區貴和里神箭營區舊址，鄰近明志科技大學與機場捷運 A6 泰山貴和站，聯外交通便利。本案規劃興建地下 3 層、地上 14 層之社會住宅，戶數合計 560 戶並附設日照中心。此外，該案亦與國防部合作打造國軍職務宿舍（共 138 戶）
根據國家住都中心最新資料顯示，該案「貴和安居A」目前實際施工進度已達 85.35%，大幅領先預估進度的 78.34%，原預計於 115 年（2026年）12 月竣工，未料在完工衝刺階段意外發生保全巡邏不幸喪命的職安憾事。
針對此次不幸意外，國家住都中心今日發布最新聲明表示深表遺憾與不捨，目前正全力聯繫家屬，並已責請統包廠商積極與家屬取得聯繫，務求在第一時間提供最完善的保險理賠與撫卹補償協助。同時，中心將秉持嚴謹態度，全面配合警方與勞檢單位釐清肇因。
國家住都中心強調，目前已立即啟動工地安全檢核，要求統包團隊針對夜間巡邏動線進行全面盤點，特別針對工地內易跌倒與墜落等高風險區域加強警示、防護及夜間照明系統。中心將徹底檢討工地夜間安全管理機制，並深化職安宣導，杜絕類似憾事再次發生。