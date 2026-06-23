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韓國天團防彈少年團（BTS）其中5名成員今（23）日經首爾仁川國際機場，啟程前往西班牙準備兩場演唱會之際，韓國首爾法院近日對先前粉絲跟蹤騷擾其成員柾國的案件作出判決。一名巴西籍女子因長期跟蹤柾國，多次前往其住處騷擾，甚至曾在一次造訪時狂按門鈴133次。法院認定其行為已構成跟蹤犯罪，判處有期徒刑1年、緩刑2年，並可能面臨驅逐出境處分。根據媒體報導，法院資料顯示，這名巴西女子自去年12月起開始持續跟蹤現年28歲的柾國。她多次前往柾國位於首爾的住處徘徊，並透過門縫塞入信件與照片，聲稱自己的一切行為都是「出於愛意」。調查顯示，女子於去年12月7日首次前往柾國住家，不僅長時間在住宅外逗留，還向院內丟擲物品，並試圖將信件塞入大門縫隙。數天後，她再度現身，更在短時間內連續按下門鈴133次。法院指出，此舉已顯示出「極度執著且異常的迷戀程度」。警方表示，女子於12月13日尾隨外送員進入住宅側門後遭到逮捕。雖然隔天獲釋，但警方當時已明確警告她不得再接近柾國住所。然而她並未遵守規定，之後數週仍持續前往該處。由於騷擾行為未見停止，警方隨後發布緊急保護令，禁止她在距離住宅100公尺範圍內活動。但即使如此，她仍持續前往現場，最終警方於今年2月將案件移送檢方偵辦。法院審理期間指出，該名女子總計前往柾國住處多達22次，已嚴重影響藝人隱私與居住安全。首爾地方法院法官在宣判時表示，雖然被告的行為已構成跟蹤騷擾，但考量其再犯風險「並不顯著」，以及其他酌情因素，因此決定判處1年徒刑、緩刑2年。此外，由於被告為外國籍人士，外界普遍預期她在刑事程序結束後將遭韓國政府驅逐出境，除非她提出上訴並成功推翻原判決。事實上，柾國近年屢遭狂熱粉絲騷擾。去年6月，他剛完成兵役退伍返家數小時後，就有一名30多歲中國籍女子涉嫌試圖闖入其住處，遭首爾警方當場逮捕，再度引發外界對藝人私生活安全與「私生飯」問題的關注。隨著韓國演藝圈近年陸續強化反跟蹤法規與保護措施，相關案件也受到司法機關更加嚴格的審視。有分析指出，此案判決再次向外界傳達，即使打著「愛與支持偶像」的名義，任何侵犯藝人隱私與人身安全的行為，都可能面臨法律制裁。