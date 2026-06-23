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全球霍亂疫情集中非洲、東地中海 估10億人有感染風險

霍亂重症沒治療 疾管署：致死率超過50%

國內出現今年首例本土霍亂確定病例，疾管署說明，一名南部70多歲本國籍女性，近期無國內外旅遊史，於6月上旬出現腹瀉、嘔吐、噁心、抽搐等症狀，因意識不佳、昏睡，前往急診就醫，採檢住院，確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Hikojima），目前已返家休養。疾管署防疫醫師林稜表示，個案經治療後症狀改善，已出院返家休養。接觸者6人皆無疑似症狀，衛生單位已啟動相關防治措施，針對個案飲食等暴露史進行詳細調查，並採集個案接觸者之糞便檢體及相關環境檢體送驗，以釐清可能感染源，同時衛教接觸者進行健康監測及落實飲食與手部衛生。疾管署發言人曾淑慧說，2022至2026年累積本土霍亂病例數分別為2、1、0、0、1例，年齡分布20多歲至70多歲，其中3例檢出霍亂弧菌血清型O1-Ogawa、1例血清型為O1-Hikojima。今年的個案為3年來首例本土病例。全球今年截至4月26日累計報告約7.9萬例霍亂病例，其中1010例死亡，4月疫情較3月上升，疫情集中於非洲、東地中海、東南亞地區等國家，病例數以阿富汗2.7萬例、剛果民主共和國2.3萬例及莫三比克7,100例為多，鄰近國家緬甸報告151例、菲律賓報告76例。WHO評估全球約有10億人面臨感染風險，全球傳播風險為非常高。曾淑慧說，霍亂為第二類法傳染病，是由產毒性霍亂弧菌所引起之腸道傳染病，潛伏期為數小時至5天，通常為2至3天，主要透過食用受污染的食物或水傳播。由於霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的病菌才會致病，但在胃酸分泌不足、胃部切除或服用制酸劑者，則少量的病菌即可能致病。臨床症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。重症患者若未接受治療，致死率可能超過50%；如能及時補充水分及電解質並接受適當治療，致死率可降至1%以下。疾管署說明，霍亂弧菌可久存於污水中，生食受污染水域捕獲的海鮮(特別是甲殼類或貝類)，就有可能遭受感染，因此應避免食用生魚片、生蠔或未熟的甲殼類及貝類等。另外，食物要充分煮熟，烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水；疾管署指出，非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手，以降低感染風險。疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。