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立陶宛媒體報導：政府改組期間暫緩經濟合作

外交部證實：秉持互惠共榮精神 推動深化與立陶宛實質合作

傳允中國重設代表處 立陶宛新總理積極恢復對中關係

立陶宛外交部4月初曾透露，已準備好一份與台灣的經貿合作方案，但近期外媒報導，立陶宛與台灣的「經濟合作行動計畫」相關談判已暫時擱置，引發外界關注。對此，外交部發言人蕭光偉今（23）日證實，相關經濟合作計畫因立陶宛政府正在改組而暫緩，但台灣與立陶宛深化經貿合作的決心不變。根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛外交部表示，立陶宛與駐立陶宛台灣代表處已暫緩經濟合作行動計畫談判，主因是「國內政治環境改變」，意指新聯合政府正在組建。該報導指出，今年4月立國官員原稱該行動計畫可望於5月底敲定，並暫定6月初簽署，但目前談判預計待新政府上任並通過施政綱領後再恢復。針對立陶宛消息，蕭光偉今表示，外交部注意到立陶宛政府正在進行改組，我政府重申與立國政府攜手深化兩國經貿合作的決心不變。台灣與立陶宛是共享民主、自由、人權及法治理念價值的夥伴，雙方互設代表機構以來，兩國政府及人民交流日益頻繁，也持續就行動計畫各項合作事項保持密切聯繫。台灣將持續秉持總合外交、互惠共榮精神，推動深化與立陶宛各領域實質合作，共同強化兩國民主經濟韌性。另外，針對立陶宛傳出允許中國重設代表處，蕭光偉表示，台灣與立陶宛雙方友好合作不受第三方影響。他並強調，台灣一向支持以民主價值、法治精神與透明對話為基礎的國際關係，將持續與立陶宛及其他理念相近國家深化合作，在相互尊重原則下發展互利互惠的雙邊關係，並共同維護以規則為基礎的國際秩序。事實上，立陶宛2021年允許台灣以「台灣代表處」名義在首都維爾紐斯（Vilnius）設處後，引發中國不滿，並降低與立陶宛外交關係層級、實施非正式貿易限制。立陶宛新任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）上任以來更積極尋求恢復對中關係。