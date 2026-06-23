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▲台北凱撒大飯店推出「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，即日起至8月31日開放預訂，入住即享「春一枝」水果冰棒。（圖／春一枝提供）

「天成文旅-繪日之丘」更優惠 每晚2560元起還送早餐

▲「天成文旅-繪日之丘」推出暑假住房優惠。（圖／天成飯店集團提供）

位於台北車站正對面的台北凱撒大飯店，今夏推出「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，住房將送台灣在地水果冰棒「春一枝」，台北凱撒表示，6月30日前完成訂房，可享早鳥優惠價每晚3599元起（原價3999元），。而天成文旅-繪日之丘更划算，推出平日優惠，周一~四每房每晚2560元起，等於每人1280元，且還送翌日早餐。台北凱撒提到，「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案即日起至8月31日開放預訂，台北凱撒大飯店特別攜手台灣在地水果冰棒品牌「春一枝」推出限定住房專案，依房型人數贈送水果冰棒兌換券，旅客在盛夏期間入住，就可免費品嚐100%台灣水果製成的天然冰品。暑假住房超低優惠還有「天成文旅-繪日之丘」，2026年7月1日至8月31日推出「FUN暑假．來嘉玩」住房專案，凡於週一至週四入住精緻客房、輕逸精緻客房或輕逸雅緻客房，每房每晚2560元起，並依房型人數提供翌日豐美早餐，等於每人1280元。「天成文旅-繪日之丘」館內亦提供多項免費設施與服務，每日下午三點至六點於大廳供應迎賓點心，現烤鬆餅搭配阿里山高山茶及精緻茶點，為旅程增添溫暖儀式感。星空童樂室提供多達五十種古早味零食，以及桌上足球、飛鏢機、SWITCH遊戲機等休閒設施。