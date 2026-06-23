位於台北車站正對面的台北凱撒大飯店，今夏推出「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，住房將送台灣在地水果冰棒「春一枝」，台北凱撒表示，6月30日前完成訂房，可享早鳥優惠價每晚3599元起（原價3999元），4人入住精緻四人房更是只要5669元（6299元），等於每人最低只要1417元，還送1客早餐，另還推出連住2晚，送自助式晚餐1客。而天成文旅-繪日之丘更划算，推出平日優惠，周一~四每房每晚2560元起，等於每人1280元，且還送翌日早餐。
台北凱撒提到，「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案即日起至8月31日開放預訂，凡於6月30日前完成訂房，可享早鳥優惠價2人每晚最低3599元起、4人5669元，入住期限至9月13日，適用精緻客房、悠遊客房及綺幻客房。
台北凱撒大飯店特別攜手台灣在地水果冰棒品牌「春一枝」推出限定住房專案，依房型人數贈送水果冰棒兌換券，旅客在盛夏期間入住，就可免費品嚐100%台灣水果製成的天然冰品。此住房專案入住期間還可免費享用Checkers自助餐廳豐盛早餐一次；連續入住兩晚以上，再加贈Checkers自助晚餐一次。
「天成文旅-繪日之丘」更優惠 每晚2560元起還送早餐
暑假住房超低優惠還有「天成文旅-繪日之丘」，2026年7月1日至8月31日推出「FUN暑假．來嘉玩」住房專案，凡於週一至週四入住精緻客房、輕逸精緻客房或輕逸雅緻客房，每房每晚2560元起，並依房型人數提供翌日豐美早餐，等於每人1280元。
「天成文旅-繪日之丘」館內亦提供多項免費設施與服務，每日下午三點至六點於大廳供應迎賓點心，現烤鬆餅搭配阿里山高山茶及精緻茶點，為旅程增添溫暖儀式感。星空童樂室提供多達五十種古早味零食，以及桌上足球、飛鏢機、SWITCH遊戲機等休閒設施。
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台北凱撒大飯店特別攜手台灣在地水果冰棒品牌「春一枝」推出限定住房專案，依房型人數贈送水果冰棒兌換券，旅客在盛夏期間入住，就可免費品嚐100%台灣水果製成的天然冰品。此住房專案入住期間還可免費享用Checkers自助餐廳豐盛早餐一次；連續入住兩晚以上，再加贈Checkers自助晚餐一次。
暑假住房超低優惠還有「天成文旅-繪日之丘」，2026年7月1日至8月31日推出「FUN暑假．來嘉玩」住房專案，凡於週一至週四入住精緻客房、輕逸精緻客房或輕逸雅緻客房，每房每晚2560元起，並依房型人數提供翌日豐美早餐，等於每人1280元。
「天成文旅-繪日之丘」館內亦提供多項免費設施與服務，每日下午三點至六點於大廳供應迎賓點心，現烤鬆餅搭配阿里山高山茶及精緻茶點，為旅程增添溫暖儀式感。星空童樂室提供多達五十種古早味零食，以及桌上足球、飛鏢機、SWITCH遊戲機等休閒設施。