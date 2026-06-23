2026年世界盃足球賽H組第二輪的小組賽中，西班牙以4比0大勝沙烏地阿拉伯，順利拿下本屆賽事的首場勝利，有「北一女神」封號的女星蔡瑞雪台灣時間昨（22）日親臨現場觀賽，事後分享一系列美照，她把西班牙球衣穿成小可愛，大露水蛇腰，成為觀眾席中一道風景。
蔡瑞雪飛美國看世足賽 把球衣穿成小可愛露蠻腰
蔡瑞雪近日赴美度假，今天在粉專上傳數張在球場擺拍的照片，原來她此行其中一行程就是觀賞世足賽，只見蔡瑞雪身處美國亞特蘭大體育場，剛剛看完西班牙大戰沙烏地阿拉伯的比賽，她把長髮盤起，將西班牙球衣改良成中空裝，裸露香肩和22吋極致「螞蟻腰」，為了幫西國應援，在穿搭上下足功夫。
「第一次親眼看見世界盃！非常震撼！才明白為什麼全世界都為足球瘋狂！」蔡瑞雪在配文寫道，粉絲留言大讚：「真好，我都是隔著屏幕看的」、「可以親眼看世界盃比賽，真羨慕！可惜門票實在太貴，令不少人卻步」、「也太美！」
讀北一女為學校風雲人物 情史豐富曾陷不倫疑雲
蔡瑞雪在就讀北一女中時，憑藉清純校花形象成為風雲人物，她於2014年參加《校花點點名》節目後爆紅，隔年登上《大學生了沒》，隨後經營YouTube分享彩妝與Vlog，並於2017年赴韓參加Mnet選秀《偶像學校》，雖然第四集即遭淘汰，但累積不小話題。
從韓國返台後，蔡瑞雪力拚轉型，她主演電影《陪你很久很久》、《殮魂師》，電視劇如《噬罪者》、《浪漫輸給你》、《地獄里長》等，展現多樣角色潛力。感情方面，蔡瑞雪曾經與偶像歌手王以綸、富二代孫麥傑高調交往，今年3月則爆出與已婚KOL「那個凱文」的婚外情，不過她否認和男方有任何踰矩行為，強調兩人只是一般朋友關係。
蔡瑞雪 SNOWBABY IG
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蔡瑞雪近日赴美度假，今天在粉專上傳數張在球場擺拍的照片，原來她此行其中一行程就是觀賞世足賽，只見蔡瑞雪身處美國亞特蘭大體育場，剛剛看完西班牙大戰沙烏地阿拉伯的比賽，她把長髮盤起，將西班牙球衣改良成中空裝，裸露香肩和22吋極致「螞蟻腰」，為了幫西國應援，在穿搭上下足功夫。
「第一次親眼看見世界盃！非常震撼！才明白為什麼全世界都為足球瘋狂！」蔡瑞雪在配文寫道，粉絲留言大讚：「真好，我都是隔著屏幕看的」、「可以親眼看世界盃比賽，真羨慕！可惜門票實在太貴，令不少人卻步」、「也太美！」
蔡瑞雪在就讀北一女中時，憑藉清純校花形象成為風雲人物，她於2014年參加《校花點點名》節目後爆紅，隔年登上《大學生了沒》，隨後經營YouTube分享彩妝與Vlog，並於2017年赴韓參加Mnet選秀《偶像學校》，雖然第四集即遭淘汰，但累積不小話題。
從韓國返台後，蔡瑞雪力拚轉型，她主演電影《陪你很久很久》、《殮魂師》，電視劇如《噬罪者》、《浪漫輸給你》、《地獄里長》等，展現多樣角色潛力。感情方面，蔡瑞雪曾經與偶像歌手王以綸、富二代孫麥傑高調交往，今年3月則爆出與已婚KOL「那個凱文」的婚外情，不過她否認和男方有任何踰矩行為，強調兩人只是一般朋友關係。
蔡瑞雪 SNOWBABY IG