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在數位轉型的趨勢下，線上募款已成為公益機構觸及更多支持者的重要管道，然而對於人力與資源相對有限的微型公益機構而言，如何有效推廣專案，仍是一大挑戰。貓頭鷹親子教育協會與肯愛社會服務協會，兩個深耕台灣在地公益的微型機構，選擇與蝦皮公益合作，借助平台流量、直播互動與節慶議題突破勸募困境。其中，貓頭鷹兒童節募款成果超越原定目標三倍，肯愛也成功吸引25至34歲年輕族群投入憂鬱症相關公益行動。長期致力於推動親子閱讀風氣的貓頭鷹親子教育協會，屬於微型公益機構，全職員工人數不到 6 人，團隊平時多將⼈⼒投入公益導讀服務與親⼦共讀推廣，線上募款經驗相對有限。貓頭鷹親子協會創辦人李苑芳表示，去年協會與蝦皮公益首次以直播的形式合作，透過即時的互動，民眾能清楚瞭解協會的營運模式，也更容易理解協會長期推動的理念與服務內容，進一步延伸後續公益行動。除了直播合作外，貓頭鷹親子教育協會今年也首次參與蝦皮公益兒童節專案。協會指出， 過去較習慣從議題與服務內容出發說明勸募需求，這次參與兒童節專案以「送好書作為兒童節禮物」為訴求，⺠眾能更快理解捐款⽬的，提升⺠眾對公益專案的理解與⽀持，也帶動此募款成果超過原定⽬標三倍。同樣屬於微型公益機構的肯愛社會服務協會，是台灣第一個由憂鬱症病友組成的非營利組織。肯愛協會創辦人蘇禾表示，透過與蝦皮公益合作推動憂鬱症家庭親子活動，協會也觀察到年輕族群對心理健康議題的關注與行動力。其中，25 至 34 歲族群為主要捐款族群，反映新一代願意透過實際行動支持憂鬱症相關倡議。蘇禾表示，2030 年憂鬱症將成為全世界的第一大疾病，與蝦皮公益合作是協會在未來持續拓展年輕支持者上，至為重要的一股力量。蝦皮公益表示，微型公益機構長期深耕多元社會議題，在社會不同角落提供第一線服務。未來蝦皮公益將持續與微型公益機構合作推動「百元捐」，透過平台完善機制提供民眾安心、便利的捐款管道，讓公益參與融入日常生活。