全伺服器只有一個真人，其他1800名玩家都是AI！國外一名網友近日打造《魔獸世界》私人伺服器，利用人工智慧模擬約1800名玩家，讓 AI 陪他聊天、接任務、組隊、打副本，打造出一個只有自己是真人，卻依然熱鬧到像滿服的遊戲宇宙。
消息曝光後引發玩家熱議，不少人感到恐怖，覺得自己下線後 AI 仍持續在遊戲世界生活，甚至「統治整個艾澤拉斯」，但也有不少老玩家直呼「終於不用等組隊了」、「這才是老MMORPG最需要的功能」。
不用再苦等朋友 1800名AI玩家陪冒險
這個實驗最大的特色就是導入約1800名AI玩家，它們並非等待互動的NPC，而是擁有完整的玩家行為模式，會自行接任務、升級、探索地圖、挑戰副本等等，真人玩家可以跟 AI 玩家組隊、聊天、分享攻略、討論遊戲內容。
對真人玩家而言，即使整個伺服器只有自己一人，也能看到主城人來人往、野外有人打怪、副本有人組隊，彷彿回到遊戲的全盛時期。讓老玩家留言表示「終於不用喊半小時組隊了」、「下班只有一兩個小時能玩，AI隊友反而更方便」。
玩家直呼「有點恐怖」 AI 有望拯救冷門遊戲？
真正讓人驚訝的不是AI能陪真人打副本，而是真人玩家下線後，AI 玩家還會繼續生活。有網友笑說，「等我們睡覺時，AI 已經在艾澤拉斯生活一整晚了」、「感覺真人下線後，AI 就在遊戲裡稱王了」、「登入時發現自己才像NPC」、「世界一直運轉，只有我是過客」。
甚至有人坦言，「想到自己離線後，整個遊戲世界還在自己運作，真的有點毛」，但「加入AI」可能是老牌 MMORPG 的新解方，隨著更多新遊戲崛起，等不到隊友的玩家表示「很多老遊戲真的需要這個功能」、「希望官方也能加入AI玩家」。
這項實驗甚至吸引《魔獸世界》前製作人 Grummz（Mark Kern）轉發分享，他透露暴雪娛樂開發《魔獸世界》初期，其實曾考慮推出單人模式，但最後作罷，如今20多年過去，AI 實現了當年的構想。若未來AI技術持續成熟，不僅能降低等待組隊的時間，也有機會替玩家逐漸流失的MMORPG帶來新的生命力。
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這個實驗最大的特色就是導入約1800名AI玩家，它們並非等待互動的NPC，而是擁有完整的玩家行為模式，會自行接任務、升級、探索地圖、挑戰副本等等，真人玩家可以跟 AI 玩家組隊、聊天、分享攻略、討論遊戲內容。
對真人玩家而言，即使整個伺服器只有自己一人，也能看到主城人來人往、野外有人打怪、副本有人組隊，彷彿回到遊戲的全盛時期。讓老玩家留言表示「終於不用喊半小時組隊了」、「下班只有一兩個小時能玩，AI隊友反而更方便」。
真正讓人驚訝的不是AI能陪真人打副本，而是真人玩家下線後，AI 玩家還會繼續生活。有網友笑說，「等我們睡覺時，AI 已經在艾澤拉斯生活一整晚了」、「感覺真人下線後，AI 就在遊戲裡稱王了」、「登入時發現自己才像NPC」、「世界一直運轉，只有我是過客」。
甚至有人坦言，「想到自己離線後，整個遊戲世界還在自己運作，真的有點毛」，但「加入AI」可能是老牌 MMORPG 的新解方，隨著更多新遊戲崛起，等不到隊友的玩家表示「很多老遊戲真的需要這個功能」、「希望官方也能加入AI玩家」。