我是廣告 請繼續往下閱讀

鴨血裡藏蜘蛛 網友驚呼像恐怖片場景

知名火鍋店再爆食安爭議！有網友日前在社群平台分享，前往鼎王麻辣鍋公益店用餐時，竟在鴨血中發現一整隻長腳蜘蛛，眾人當場傻眼，自嘲「差點變蜘蛛人」。由於該店今年5月才被民眾反映茶飲疑似發酸，台中市食安處表示，將把該店列為重點追蹤查核對象，要求業者提出原因分析及改善措施。該名網友表示，當天與同事一同用餐，同事的小孩發現鴨血表面似乎有凸出物，仔細一看竟是一截細長的腳。眾人將鴨血撥開，赫然發現裡頭包裹著一整隻長腳蜘蛛，讓人瞬間食慾全失。從網友曝光的照片可見，蜘蛛完整嵌在鴨血內部，數隻細長的腳從鴨血中伸出，畫面相當衝擊，網友看了直呼頭皮發麻，也有人開玩笑表示「這是隱藏版蛋白質」、「差點獲得蜘蛛人的超能力」。事件曝光後迅速引發熱議，不少網友質疑蜘蛛究竟是在製作過程中混入，還是後續保存、烹調環節出現問題？對此，台中市食品藥物安全處表示，依據《食品良好衛生規範準則》，食品業者應確保產品符合品質及衛生要求，並建立完善的食材驗收、製程管理及環境衛生機制，避免異物混入食品。為維護消費者權益及食品安全，食安處將派員前往稽查。若查獲不符規定情形，將要求業者限期改善；若複查後仍未完成改善，將依《食品安全衛生管理法》規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處進一步表示，今年5月曾接獲民眾陳情，反映該店茶飲疑似有發酸情形，當時派員前往稽查，現場並未發現環境衛生或從業人員衛生管理違規情事。此次又傳出餐點中出現蜘蛛等異物，除將再次前往查核，也將要求業者提出完整原因分析及改善報告，說明異物混入的可能原因及後續防範措施。食安處強調，未來將把該店列為重點追蹤查核對象，加強食材驗收、環境衛生及製程管理等面向的監督，避免類似事件再次發生，確保消費者用餐安全。