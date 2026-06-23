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在2026年美加墨世界盃 J 組小組賽第二輪中，阿爾及利亞上演了一場精彩的「救贖之戰」。在首戰慘敗給阿根廷後，阿爾及利亞今（23）日以2：1逆轉擊敗約旦隊，搶下關鍵三分。隨著此役告負，約旦苦吞小組賽二連敗，積分歸零，成為本屆賽事中該小組首支確定提前出局的球隊。上一場以0：3敗給梅西領軍的阿根廷後，阿爾及利亞門將盧卡·席丹（Luca Zidane）因表現飽受外界質疑，甚至有球迷呼籲更換先發。然而，總教練佩特科維奇（Vladimir Petković）選擇給予這位名將之子高度信任。儘管比賽第37分鐘被約旦球員拉什丹（Rashdan）以一記精采的外腳背撩射破門，但席丹在隨後比賽中展現穩定性，成功守住球隊防線。此外，隊中35歲的老將馬赫雷斯（Riyad Mahrez）此役表現亮眼，以35歲4個月之齡成為阿爾及利亞隊史在世界盃首發最年長的球員。他在下半場開出角球助攻替補上場的本布阿利（Benbouali）頭槌破門，追平比分。這記助攻讓馬赫雷斯成為自1990年以來，在世界盃送出助攻最年長的非洲球員，展現了寶刀未老的球場影響力。比賽進入下半場後，阿爾及利亞憑藉高達75%的控球率展開全面圍攻。第69分鐘由本布阿利頭槌追平比分後，氣勢大振的「北非之狐」在第82分鐘由古伊里（Gouiri）在禁區亂戰中搶射得手，成功將比分反超為2：1。約旦隊雖然賽前抱持「自我救贖」的決心，但面對阿爾及利亞下半場強大的壓制力，反擊戰術難以奏效。最終約旦在經歷兩場苦戰後仍未能取得積分，提前宣告止步小組賽，無緣晉級 32 強。隨著這場比賽結束，J組的出線局勢更為緊湊。目前阿根廷以二連勝強勢提前出線；阿爾及利亞與奧地利則同積3分，將在小組賽最後一輪展開最終對決，爭奪僅剩的一個晉級名額。對於阿爾及利亞而言，這場逆轉勝無疑是找回競技狀態的關鍵，他們成功將出線主動權掌握在自己手中。而約旦雖遺憾出局，但在世界盃舞台上展現出的韌性仍值得肯定。小組賽最終輪將成為阿爾及利亞與奧地利的生死戰，全世界足球迷都將聚焦這場決定誰能晉級淘汰賽的關鍵一役。