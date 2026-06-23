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世界盃最強接班人是他！西班牙亞馬爾出身貧民窟翻身

17歲就拿歐冠盃冠軍，身價已經飆到2億歐元，現在18歲踏上世界盃旅程，雖然是第一次，但我已經看到未來亞馬爾發光的足球世代」。

▲西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）被球星認為是準備接棒世界盃傳奇的下一人，在梅西、C羅等大將陸續退役後，將會有一波亞馬爾傳奇故事。（圖／美聯社／達志影像）

18歲小將亞馬爾太猛！身價2億歐元、為西班牙首開進球

2023年16歲的他成為西班牙國家隊史最年輕進球者，2024年歐洲國家盃，17歲的他就幫助西班牙奪冠。」

▲亞馬爾在2023年時，16歲的他成為西班牙國家隊史最年輕進球者，2024年歐洲國家盃，17歲的他就幫助西班牙奪冠，如今18歲來到世界盃的舞台。（圖／路透／達志影像）

但亞馬爾已經是身價2億歐元、全世界最有價值的足球員。

攻進個人生涯世界盃首球，這也是西班牙這屆賽事第一顆進球，同時成為世界盃歷史上第2年輕為球隊首開紀錄球員。

亞馬爾被梅西洗過澡「爆雞皮疙瘩」！進球手勢藏洋蔥

帶著3個月大的兒子來拍照，沒想到這位嫩嬰竟然就是亞馬爾

每次當亞馬爾進球之後，他就會用手指比出一個OK以及一個4，並且交錯形成「304」的圖案，這個手勢代表的就是他家鄉馬塔羅市羅卡豐達區08304郵遞區號的末3碼

▲西班牙18歲天才神童亞馬爾（Lamine Yamal）出身貧民窟，但他靠著自己的努力現在成為身價2億歐的世界足球明星。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃小組賽持續進行當中，多位傳奇球星包括梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）等人都踢出好表現，然而其中一位在「西班牙」隊裡的球星亞馬爾（Lamine Yamal），不僅年僅18歲，過去曾經住在貧民窟的他超勵志現在已經變成身價破2億的球星，甚至他在3個月大時，就被梅西洗過澡，最近照片也被起底，引爆討論，不少球迷都認為他就是足球下一個世代的接班人，未來也可能帶領西班牙衝擊世界盃冠軍。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「在這屆世界盃梅西、C羅都即將畢業之後，接下來應該就是姆巴佩、哈蘭德的時代，不過西班牙的亞馬爾才是讓我最看好的，出身貧民窟卻也沒有自我放棄，貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「超喜歡亞馬爾，好愛這種努力翻身的故事，這是他應得的一切」、「西班牙這屆世界盃第一顆球就是他踢進的！我整個大尖叫」。亞馬爾的出現，體育評論家「體育大叔」也在臉書有感而發表示：「在世界盃上，從來沒有一位18歲球員在首次參加就受到這麼多矚目，那個人就是亞馬爾，這位嬰兒時期就被梅西抱過的天才，從小就註定了不平凡，體育大叔說，許多人18歲少年還在想大學要讀哪裡，西班牙首場比賽，Yamal因傷還沒完全好，只替補踢了大概20分鐘，最終西班牙爆冷踢平維德角；第二場對上沙烏地阿拉伯，西班牙終於讓Yamal直接先發，結果開賽僅10分鐘，他在門前鏟射破網，然而最讓人驚訝的是，亞馬爾在小時候竟然就已經跟梅西種下淵源，2007年的秋天，當時20歲的梅西在巴賽隆納球場拍攝用於製作聯合國兒童基金會慈善日曆的照片，而因為參與抽獎活動幸運中獎的年輕夫婦，，亞馬爾父親納斯拉維（Mounir Nasraoui）2年前也分享亞馬爾跟梅西的合照，如今亞馬爾也成為頂尖足球明星，讓許多球迷全都感到太不可思議，大爆雞皮疙瘩。雖然亞馬爾現在非常風光，不過小時候的他出生在貧民窟，後來因為家境不好，亞馬爾的祖母帶著他從摩洛哥跨越地中海到西班牙馬塔羅市羅卡豐達區，這是一個曾經被視為邊緣化、貧困且充滿移民的底層社區，但亞馬爾的祖母一路從露營地底層員工、養老院看護慢慢做起，一點一滴的存錢，花了數年時間才把亞馬爾的父親在內幾個孩子陸續接到西班牙團聚。祖母這份跨國的堅韌吃苦精神，也成為亞馬爾日後面對高壓賽事環境的解藥之一，，就算自己現在已經飛黃騰達，亞馬爾從未忘記自己的根，透過進球向全世界展示自己家鄉的驕傲。本屆世界盃亞馬爾是否能率領西班牙衝擊冠軍寶座，就讓我們拭目以待囉！