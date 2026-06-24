經濟部標準檢驗局 23 日宣布，將自 115 年（2026年） 7 月 1 日起全面實施 9 項商品強制檢驗新規定。本次新政貼近民生，大眾天天都要用的充電式電蚊拍、電動刮鬍刀等 7 種日常小家電首當其衝正式納管；此外，住宅常見的「電動車充電樁」等 4 大電力設備也改為強制檢驗。7月起相關商品若無官方認證標章一律禁止販售。
🟡 刮鬍刀電蚊拍全納管！鋰電池增設安全雙標準
在日常民生用品方面，進口與國內製造均須檢驗取得證書後才能上市。本次正式公告納管的 7 項日常充電式家電完整清單包括：
1. 電捕昆蟲器（包含新列檢之捕蚊拍）
2. 電毯
3. 個人用電保暖器具
4. 電熱褥
5. 磨咖啡豆機
6. 電動刮鬍刀
7. 電剪髮器
⚠️ 鋰電池（二次鋰電池）專屬安全新標準：
標檢局臺中分局特別提醒，若上述 7 項家電商品含有可充電鋰電池，必須額外通過雙重國家標準認證。單電池（含電池組內之單電池）應符合 CNS 15364（102年版）標準；電池組則必須符合 CNS 62133-2（107年版）中第 7.3.8.1 節「振動測試」及第 7.3.8.2 節「機械衝擊測試」的規定，嚴防內建鋰電池發生爆炸與過熱危機。
🟡 家用充電樁全納管！官方提醒認清檢驗標識
緊接在民生家電之後，另一項備受矚目的焦點則是將「30 kW以下的電動車充電設備」等供電設備納入強制列檢。
實務上，一般住宅社區、大樓或透天厝在自家車位裝設的電動車充電樁，100% 都是屬於「交流慢充（AC）」設備，其輸出功率絕大多數都落在 7 kW 至 11 kW 之間（如最常見的單相 220V/32A 規格即為 7.04 kW）。這意味著，未來全台灣所有的「家用充電樁」新引進與販售品項，全數都在這次的新規管轄範圍內。
標檢局特別提醒，7 月 1 日新政上路後，消費者採購相關設備時務必確認機身有貼附官方的「商品檢驗標識」。同時在施工層面，官方也強烈建議民眾應由原廠指定之合格電器承裝業者進行專業評估與施工，切勿私自盲目拉線，才能確保整體電網與住宅大樓的用電安全。
🟡 標檢局九大新規上路！巧拼輪胎水泥全列檢
除了上述 7 項充電式小家電與充電樁外，本次新制公告的 9 項商品檢驗規定明細中，還包含了多項關係到兒童健康、減碳與工業安全的品項：
綠能與供電 4 大設備： 包含前述「30 kW以下電動車充電設備」、「20 kW以下電力轉換系統」、「20 kWh以下放置型鋰儲能裝置」及「1 kWh以上至20 kWh以下儲能用鋰電池組」，全面提升設備的絕緣、熱穩定、電磁相容及阻燃等電氣防護能力。
拼接式軟質發泡地墊（巧拼）： 為了守護兒童健康改為強制檢驗，嚴格管控並降低塑化劑、甲醯胺等有毒化學物質的接觸風險。
汽車用輪胎（增列能效項目）： 配合全球減碳目標，強制增列檢驗「慣性滑行噪音」、「濕地抓地力」及「滾動阻力」等能源效率項目，確保節能表現。
卜特蘭水泥（修正檢驗規定）： 配合推動水泥業廢棄物再利用，特別增列「氯離子檢驗項目」，確保導入替代原料後的結構穩定性。
木製板材類商品（修正檢驗規定）： 修正其原有的檢驗標準及檢驗方式，主要用以提升官方整體的檢驗與行政審查效率。
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在日常民生用品方面，進口與國內製造均須檢驗取得證書後才能上市。本次正式公告納管的 7 項日常充電式家電完整清單包括：
1. 電捕昆蟲器（包含新列檢之捕蚊拍）
2. 電毯
3. 個人用電保暖器具
4. 電熱褥
5. 磨咖啡豆機
6. 電動刮鬍刀
7. 電剪髮器
⚠️ 鋰電池（二次鋰電池）專屬安全新標準：
標檢局臺中分局特別提醒，若上述 7 項家電商品含有可充電鋰電池，必須額外通過雙重國家標準認證。單電池（含電池組內之單電池）應符合 CNS 15364（102年版）標準；電池組則必須符合 CNS 62133-2（107年版）中第 7.3.8.1 節「振動測試」及第 7.3.8.2 節「機械衝擊測試」的規定，嚴防內建鋰電池發生爆炸與過熱危機。
緊接在民生家電之後，另一項備受矚目的焦點則是將「30 kW以下的電動車充電設備」等供電設備納入強制列檢。
實務上，一般住宅社區、大樓或透天厝在自家車位裝設的電動車充電樁，100% 都是屬於「交流慢充（AC）」設備，其輸出功率絕大多數都落在 7 kW 至 11 kW 之間（如最常見的單相 220V/32A 規格即為 7.04 kW）。這意味著，未來全台灣所有的「家用充電樁」新引進與販售品項，全數都在這次的新規管轄範圍內。
標檢局特別提醒，7 月 1 日新政上路後，消費者採購相關設備時務必確認機身有貼附官方的「商品檢驗標識」。同時在施工層面，官方也強烈建議民眾應由原廠指定之合格電器承裝業者進行專業評估與施工，切勿私自盲目拉線，才能確保整體電網與住宅大樓的用電安全。
除了上述 7 項充電式小家電與充電樁外，本次新制公告的 9 項商品檢驗規定明細中，還包含了多項關係到兒童健康、減碳與工業安全的品項：
綠能與供電 4 大設備： 包含前述「30 kW以下電動車充電設備」、「20 kW以下電力轉換系統」、「20 kWh以下放置型鋰儲能裝置」及「1 kWh以上至20 kWh以下儲能用鋰電池組」，全面提升設備的絕緣、熱穩定、電磁相容及阻燃等電氣防護能力。
拼接式軟質發泡地墊（巧拼）： 為了守護兒童健康改為強制檢驗，嚴格管控並降低塑化劑、甲醯胺等有毒化學物質的接觸風險。
卜特蘭水泥（修正檢驗規定）： 配合推動水泥業廢棄物再利用，特別增列「氯離子檢驗項目」，確保導入替代原料後的結構穩定性。
木製板材類商品（修正檢驗規定）： 修正其原有的檢驗標準及檢驗方式，主要用以提升官方整體的檢驗與行政審查效率。