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▲濱崎真緒近日來台旅行，還分享在九份吃美食的照片。（圖／翻攝自濱崎真緒Threads@maohamasaki_official）

近期有民眾在春水堂目擊隔壁桌情侶因餐點費用爭吵，女友點了700多元餐點引發男友不滿，該民眾將過程分享到Threads後，火速引發熱議，還被稱為「春水堂之亂」。不料這件事竟燒到海外，就連日本前AV女優濱崎真緒（浜崎真緒）都知道，而近日她來台旅遊，並在昨（22）日分享到九份大吃美食的照片，透露這頓午餐花了770元台幣，還笑喊：「應該沒男生要了吧。」濱崎真緒在昨日於Threads分享到九份吃美食的照片，只見頂著一頭金髮、穿著無袖背心的她，前方是一大桌滿滿的菜，不只有小籠包，還有筍子、青菜、雞肉等。濱崎真緒在文中幽默表示：「午餐770台幣，應該沒男生要了吧。」直接跟上台灣近日備受熱議的時事哏。濱崎真緒超快的網速也讓粉絲們都超驚訝，紛紛搞笑表示：「笑死，妳的話男生應該搶著付」、「網速慢點都不知道妳在說什麼」、「老姐光您的收入應該就屌虐大多數港台男生了」、「不要的沒眼光，想要一起吃。」濱崎真緒擁有甜美外型、F級魔鬼身材，自2012年入行以來，拍過上千部動作影視作品，2024來台參加成人展時，無預警宣布引退，讓許多粉絲都非常不捨。而她在2017年轉戰音樂領域，以「DJ Mao」的藝名活躍於夜店與音樂節，經常在亞洲各地（包含台灣、香港、星馬等地）巡迴演出，還在今年5月正式取得香港居民身分證，定居香港。