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中方不合理意見阻撓 溝通期長達10個月

面對中國主辦年 外交部沙盤推演捍衛主權

台灣在亞太經濟合作會議（APEC）提出的近十年首個大型倡議——「未來健康照護子基金」已正式成立，並簽署捐助150萬美元的備忘錄。外交部國際組織司司長孫儉元表示，該基金旨在鼓勵APEC會員政府與相關單位積極申請，用於協助能力建構、資訊分享，特別是針對APEC區域人口老化等共同面臨的挑戰，以確保高齡化社會下的健康照護不致成為沉重負擔。台灣期望藉此分享長照經驗與優勢，並與各會員交流以強化健康照顧體系。由於APEC採21個會員國「共識決」機制，孫儉元坦言，倡議在推動過程中遇到了許多困難。台灣在提出概念說明及相關文件時，身為會員之一的中國提出了諸多看法，其中雖包含專業意見，但也夾雜了不合理的意見與壓力。這使得台灣與其他會員足足花了10個月的時間艱難溝通才達成共識，籌備時間明顯長於其他會員的倡議。針對今年由中國主辦APEC，孫儉元指出，目前台灣的參與大致平順。然而過程中仍出現將台灣會籍名稱「Chinese Taipei」進行不當中文翻譯，以及中方數度公開聲明台灣參與的前提條件等狀況。對此，外交部已持續與中方及其他會員國溝通，全力確保台灣的平等參與權利，並已針對各種可能的情境展開沙盤推演與因應。