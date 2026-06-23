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民眾黨創黨主席柯文哲、前民進黨立院黨團總召柯建銘，今（23日）一起出席前立委吳春城的《壯世代理想國》新書發表會。吳春城請願重啟《壯促法》，柯建銘說，朝野有共識，但更重要的是積極性問題；柯文哲則說，該做的事就去做，不要管是誰提出來的，安樂死、人工生殖法也都要處理，「這跟黨派無關，跟老百姓生活有關，就這麼簡單」。活動中，吳春城重提《壯促法》，吳表示，《壯促法》的通過，是3黨的立委連署共同提案，藍綠白委加起來40幾位，是跨黨派的共識，不是屬於一黨、一派、一個人的法律。吳春城指出，自己在此特別跟柯建銘請願，行政院當時以「有些疑慮」暫沒有推動《壯促法》，但立法至今已一年半了，迄今也沒發現什麼不法或難以執行、有礙之處，是不是可以呼籲行政院，趕快重啟《壯促法》的推動？柯建銘表示，這是一個大家共同來推動的事項，行政院有共識、朝野也有共識，可是更重要的是積極性問題。這是國家必然要走的路，今天談的是台灣未來30年的文明的選擇，他支持《壯促法》不只是他是一部法令，更重要是代表一個新的價值觀念。柯文哲說，現在台灣社會不要每天吵吵鬧鬧，其實《壯促法》當年是三黨通過的，結果吳春城也被搞下來，後來為了政黨競爭，明明是對的事情也是照打，後來壯世代辦公室好像也停擺了沒有繼續再走。「該做的事就去做，不要管是誰提出來的，只問說這是不是該做的、這是不是對的」。柯文哲也說，老百姓的問題政府該去處理，不要想太多什麼政黨競爭。主持人問柯建銘政治吵吵鬧鬧，立院可以克服嗎？柯建銘回應，立法院只要朝野有共識、朝野合作，什麼問題都可以克服。