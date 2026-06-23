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▲ 「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」決賽前推出4場「K-POP隨播即跳」活動，地點串聯高雄南北四大指標場域，邀請市民朋友一起舞動港都夏日。（圖／高市府青年局提供）

2026雄爭舞鬥國際街舞大賽將於8月15日至16日登場！高市青年局今（23）日祭出最強暖身活動，除首度強勢結合世界級「BOTY台灣資格賽」，賽事規模擴大為兩天為決賽提前加溫外，青年局也率先祭出最強暖身活動包括橫跨港都四大指標場域的4場「K-POP隨播即跳」，以及由國內頂尖舞者親自坐鎮的6堂「街舞大師課程」，提前引爆街舞狂潮！全台街舞愛好者引頸期盼的「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」，即將於8月15日至16日熱血登場！高雄市政府青年局今年再度響應「812國際青年日」擴大辦理，首度強勢結合世界級「BOTY台灣資格賽」，賽事規模由過往的一天擴大為兩天。今年盛夏引燃的4場「K-POP隨播即跳」，完美融合港都城市美學：7月12日於交通樞紐「高雄車站中央廣場」震撼揭幕；7月18日移師坐擁絕美港灣的「高雄流行音樂中心FOCUS 13珊瑚廣場」；8月2日更將大膽前進傳統文化底蘊深厚的「蓮池潭元帝廟北極亭」，上演傳統與潮流的跨界碰撞；8月9日則在時尚指標「夢時代購物中心夢想廣場」熱力壓軸。4場快閃活動將以洗腦韓流金曲結合即興街頭舞蹈，化為最強宣傳箭矢，為8月決賽全面加熱。除街頭快閃外，同步推出的6堂「街舞大師課程」同樣引人關注。活動特別邀請淋雨、NIKE、KILA、CHOCO、YAOBAI與ALUUN等國內街舞圈頂尖舞者擔任講師，課程內容涵蓋POPPING、FREE STYLE、HIP HOP、BREAKING及LOCKING等多元舞風。除了專業技巧與表演實戰教學外，講師們也將不藏私分享自身從熱愛舞蹈到站上舞台的追夢歷程，以及投入街舞產業的寶貴經驗，帶領學員思考如何將興趣發展為專業，並掌握接軌國際舞台所需的能力與準備。這次課程除專業技術訓練外，也規劃舞蹈創作、國際賽事參與、舞團經營及個人品牌經營等內容，讓青年從不同面向認識街舞文化與產業發展趨勢。無論是渴望站上舞台的舞林高手，或是熱愛街舞文化的青年朋友，都能透過深度對話與交流獲得啟發，並在大師的經驗傳承與引導下，持續累積實力、拓展視野，未來有機會在街舞產業或國際舞台上綻放光芒。青年局指出，「雄爭舞鬥」歷經多年耕耘，已在南台灣奠定深厚的潮流文化基礎。今年適逢賽事擴大，特別引進德國「BOTY錦標賽」官方合作，在賽制天數、場域規劃與軟硬體配置上皆進行全方位擴充。同時，更重於前期的大眾參與與青年職涯對接，推動系列暖身企劃：一方面藉由4大特色場域的跨界快閃，有效觸及不同的市民群體，促進流行文化走入生活空間；另一方面則透過6堂全方位大師課程，將舞蹈實務延伸至舞團經營與個人品牌經營的探討，建構出完整的產業學習環境。歡迎身懷絕技、渴望舞台，或有志投入舞蹈產業的青年朋友，踴躍報名「K-POP隨播即跳」與「街舞大師課程」系列活動，同時邀請全台熱愛街舞的舞者齊聚高雄，角逐「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」最高榮耀，相關活動資訊請至高雄市政府青年局官網及官方社群粉絲專頁查詢。