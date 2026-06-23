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▲約旦隊的亞贊·阿拉伯（Yazan Al-Arab）與沙烏地阿拉伯的哈桑·坦巴克蒂（Hassan Tambakti）分別以5號背號送出烏龍球大禮。（圖／美聯社／達志影像）

▲26號（昂達夫）、25號（薩利巴）、24號（薩默維爾）等冷門背號皆已有進球紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃戰火正酣，除了球員們的進球紀錄備受矚目外，也出現了一份有趣的「球衣背號數據」統計。根據統計顯示，在本屆世足賽事至今的比賽中，僅剩下「1號」與「5號」球員尚未攻破對手球門。其中，5號球員的數據最為尷尬，因為他們除了未能進球之外，還在烏龍球榜上遙遙領先，包辦了賽會至今的2顆烏龍球。根據統計，本屆賽會至今，所有1號至26號的背號球員中，唯獨1號與5號球員尚未為所屬球隊踢進「正確」的進球。1號球員由於通常由門將擔任，未能進球實屬常態；但5號球員的表現卻令人啼笑皆非，約旦隊的亞贊·阿拉伯（Yazan Al-Arab）與沙烏地阿拉伯的哈桑·坦巴克蒂（Hassan Tambakti）分別以5號背號送出烏龍球大禮，讓5號球衣意外成為目前賽會最頻繁貢獻烏龍球的號碼。這份統計在社群論壇上引發熱烈討論，不少網友戲稱：「5號球員現在瑟瑟發抖」、「帕雷德斯（Leandro Paredes，阿根廷中場）肯定學乖了，後面養傷先不上場」、「原來這就是所謂的『進球』，只是方向反了」。這項統計也意外引發球迷熱衷於「查核」。面對網友質疑是否所有背號都已經有球員進球，有資深球迷親自驗證，確認包括26號（昂達夫）、25號（薩利巴）、24號（薩默維爾）等冷門背號皆已有進球紀錄，證實了除了1號與5號之外，其餘背號球員均已成功在世界盃賽場上「開張」。根據國際足總（FIFA）規定，各隊參賽球員背號必須在1號至26號之間分配，且1號必須由門將使用。這也讓球迷紛紛開始期待，本屆世界盃是否有哪位勇敢的1號門將，能在未來的賽事中上演「進球」奇蹟，打破門將未能進球的傳統。