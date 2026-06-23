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聚焦三大核心領域 深化歐洲產業鏈結

地緣政治挑戰！建立「非紅供應鏈」刻不容緩

波蘭政次呼應 民主價值為供應鏈必要條件

百家指標企業參展 攜手歐盟共創繁榮

外交部長林佳龍昨（22）日在波蘭首都華沙出席「2026歐洲台灣形象展」開幕典禮，並與經濟部政務次長江文若、外貿協會董事長黃志芳，以及波蘭經濟發展暨科技部政務次長亞羅什（Michał Jaros）見證台波經貿合作再傳捷報。台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）副秘書長蔡松慧於會中宣布，位於波蘭弗羅茨瓦夫（Wrocław）都會區的Miękinia，將成為「TEEMA科技園區」優先選址地點，這個好消息也讓活動現場響起熱烈掌聲。林佳龍表示，很高興能共同見證這項成果，為台灣與波蘭經濟合作寫下新的里程碑。他提到，今年TEEMA宣布將在波蘭設立「TEEMA科技園區」，聚焦人工智慧資料中心、智慧城市及電動車等三大領域，帶領台灣產業深化歐洲布局，進一步強化台波產業鏈結，也受到兩國政府及產業界高度關注。林佳龍在開幕致詞時指出，當前世界正經歷第二次世界大戰以來最深刻的地緣政治變局。尤其俄羅斯入侵烏克蘭後，更為全球民主國家敲響一記警鐘。過去認為「經濟相互依存必然帶來安全保障」的迷思已被徹底打破，經濟依賴甚至反而成為威權國家施加脅迫的工具。「因此，建立以信任及共同價值為基礎的『非紅供應鏈』，已成為民主夥伴共同努力的重要目標」林佳龍強調，本次台灣形象展不僅是單純的商業交流，更展現台灣願意在歐洲推動「再工業化」及「再武裝」的關鍵時刻，透過產業合作成為歐洲重要夥伴的決心。林佳龍指出，亞羅什次長也在致詞時呼應這項觀點，特別強調面對日益升高的地緣政治風險，「天真樂觀的時代已經結束！」，建立自由、公平且符合民主價值的供應鏈，已不再只是選項，而是必要條件。林佳龍說，他常分享「價值是愛情，經濟是麵包」的概念，而國與國之間的交往「愛情與麵包都不可或缺」。如今台灣與波蘭在共享民主、自由價值的基礎上，已在科技、產業及安全等領域成為彼此不可或缺的夥伴。林佳龍指出，這次「2026歐洲台灣形象展」集結超過100家台灣指標企業參展，其中更有30%是上市櫃公司，涵蓋半導體、無人機、綠能及智慧醫療等多元產業領域。他並強調，這次台灣將最優秀的人才與最先進的技術帶到華沙，並向全歐洲的朋友展現「台灣有能力、有決心，也有信心」，在與全球民主夥伴攜手強化安全韌性的同時，也共同創造經濟繁榮。