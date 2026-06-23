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日經突破7萬2000點後回檔 獲利了結賣壓湧現

韓國股市重挫逾8% 交易所啟動熔斷機制

AI熱潮後迎修正 亞股面臨估值考驗

亞洲股市23日遭遇猛烈賣壓，日本與韓國股市同步重挫。其中，日本股市在連日創高後出現獲利了結潮，日經225指數盤中一度暴跌超過2200點；韓國股市則跌勢更加劇烈，KOSPI指數盤中重挫逾8%，觸發全面暫停交易的熔斷機制，反映市場風險情緒急速升溫。東京股市方面，日經225指數前一個交易日才首度突破7萬2000點大關，並連續6個交易日改寫歷史新高。然而，在短線漲幅過大、估值偏高的情況下，市場開始出現明顯的獲利回吐賣壓。隨著午後賣單持續湧現，日經指數跌幅進一步擴大，盤中一度重挫超過2200點。近期帶動日本股市上攻的AI概念股成為重災區，包括軟銀集團（SoftBank Group）及鎧俠控股（Kioxia Holdings）等個股均遭投資人獲利了結，拖累大盤走勢。市場人士指出，日本股市今年以來在人工智慧（AI）與半導體題材帶動下大幅飆升，但在指數屢創新高後，部分資金選擇先行獲利出場，也使得科技與成長股面臨較大修正壓力。另一方面，韓國股市則出現更劇烈的拋售潮。根據韓國交易所資料，KOSPI指數於當地時間下午2時33分左右跌幅超過8%，且維持1分鐘以上，交易所因此啟動熔斷機制，暫停所有上市股票及股票相關期貨、選擇權交易20分鐘。熔斷啟動當下，KOSPI指數較前一交易日暴跌736.30點，跌幅達8.07%，報8378.25點。此次也是韓國股市今年第4度啟動熔斷機制，歷來第10次實施全面暫停交易措施。在熔斷前，市場已率先出現警訊。上午11時40分左右，由於KOSPI200期貨指數急跌超過5%，交易所曾啟動「賣出側車機制」，暫停程序化賣單5分鐘，以抑制市場恐慌情緒。韓國科技股為主的KOSDAQ市場同樣未能倖免，開盤不久便觸發賣出側車機制。截至下午交易時段，KOSDAQ指數跌幅仍超過6%，顯示市場賣壓並未明顯緩解。近期全球股市在AI熱潮帶動下累積龐大漲幅，尤其日本與韓國的半導體及科技類股漲勢驚人。然而，隨著投資人開始擔憂估值過高，加上國際資金風險偏好轉趨保守，亞股正面臨一波明顯的技術性修正。市場也關注近期全球半導體股漲勢是否已進入高檔震盪階段。若美國科技股與AI概念股後續持續回檔，恐進一步加劇亞洲科技股的修正壓力，使區域股市短期波動持續升高。