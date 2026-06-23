我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SK海力士（圖／美聯社／達志影像）

全球AI熱潮帶動半導體產業飛速發展，不僅讓韓國晶片巨頭SK海力士與三星電子股價屢創新高，兩家企業員工優渥的獎金制度更讓他們在韓國相親市場中鹹魚翻身，從過去的B+等級一躍成為A+頂尖階層，與醫師、律師等傳統菁英職業並列，引發韓國社會廣泛討論。據路透社報導，韓國婚友社Bien Aller執行長孫東圭直言：「如果說SK海力士與三星電子員工過去被歸類為B+或A-級的相親對象，那麼如今他們已更像是A+等級。」他補充，傳統上A+等級的相親對象，包括醫生、律師、其他高薪專業人士，或出身極為富裕家庭的人，而半導體工程師如今已躋身同一梯隊。另一家婚友社SUNOO的相親顧問李成美也透露，雖然大家仍偏好醫師、律師、牙醫等傳統職業，但近來每當介紹SK海力士員工時，對方的第一反應往往是「哇，這裡也有這樣的人嗎？」顯見半導體人才在相親市場的地位已大幅提升。這波晶片熱潮不只改變了相親市場的生態，也正在重塑韓國的升學教育路徑。過去多年來，醫科與法律一直是韓國學生的首選志願，但如今越來越多求職者競相爭取三星與SK海力士的職缺，其中甚至不乏尚未踏入社會的高中生。部分補習班也嗅到商機，開始專門開班授課，協助應徵者準備這兩家企業的求職面試，蔚然成風。更值得注意的是，由於半導體工廠部分職缺僅需高中學歷，甚至有學生開始重新考慮就讀技職院校，跳過大學直接叩關半導體產業，顯示這波浪潮已深入影響韓國年輕世代對未來出路的規劃與選擇。