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73.5公分低座高 不同身形都能輕鬆踩地

▲Gogoro Luna補助前售價83,980元，官方現場公布以台北市為例，補助後最低34,680元；即日起至7月26日購車，月資費最低119元起。（圖／記者周淑萍攝）

置杯架降低5公分、膝部空間更寬敞

煞車更線性 小手也能輕鬆控制

女生最怕立中柱？Gogoro主打更省力

▲Gogoro Luna為女性友善設計，包含舒適騎乘科技、前後雙碟煞、水滴曲面儀表、6.0kW動力、同級最大腳踏空間與月光流線美學等細節。（圖／記者周淑萍攝）

包包、雨衣都能放 腳踏空間同級最大

水滴儀表、珠光車色 外型走月光

美學

Gogoro全新車種Luna今（23）日正式亮相，鎖定女性電動機車市場，主打「輕盈、更有空間」設計理念，從73.5公分低座高、同級最大腳踏空間、雙置杯架，到更省力的中柱與線性煞車手感，全面貼近女性通勤、採買與接送等日常需求，售價83980元，台北市補助後價格為34680元。Gogoro Luna針對女性騎乘姿勢重新調整把手、坐墊與腳踏之間的三角比例關係。Gogoro指出，女性騎乘時若要維持舒適姿勢，手肘內夾角度約在120度至130度，膝蓋彎曲角度則約在85度至90度。Luna將把手降低2公分，減少騎車時聳肩或吊手的不適感，坐墊泡棉也加厚1公分，提升久坐支撐度。新車座高73.5公分，讓不同身形騎士都能自然落地；坐墊前端做削窄設計，方便女性穿裙裝、褲裝等不同穿搭上下車。不少女性騎車時，若穿著較高的鞋子，膝蓋容易頂到前方置杯架，Luna將置杯架開口位置降低5公分，讓置杯架與膝蓋位置錯開，即使龍頭轉到最左，也不容易卡腳，提升騎乘與停車時的活動空間。騎乘模式方面，Luna提供Eco、Comfort、Power三種選擇，分別對應短程採買、日常通勤與趕時間加速等情境。動力部分則提供6kW輸出，極速可達90公里／小時，並配置雙電池，滿足日常移動需求。女性騎士常遇到煞車拉桿距離太遠、按壓吃力的問題，因此將煞車最舒適間距設定約5公分，讓手掌較小的騎士也能更好控制。升級SBS前後雙碟煞系統，前後輪制動力比例調整為前輪38%、後輪62%，讓減速更線性、可預期，避免突然劇烈減速帶來緊張感。對不少女性騎士來說，停車時「立中柱」是一大難題。Gogoro表示，團隊拆解市面上多款女性機車，研究中柱支點、施力角度與槓桿設計，希望在符合強度需求的前提下，做出更省力的中柱結構。Luna中柱踩踏力道為47公斤，Gogoro強調是同級最輕，目標讓女性停車時更省力，不再因為中柱太重而感到困擾。Gogoro指出，發現置物空間是日常使用最在意的重點之一，除了安全帽、包包、筆電、雨衣、雨傘與提袋，因此Luna提供同級最大腳踏空間，提升採買、接送與臨時置物便利性。流線外觀設計上，Luna採用「月光流線美學」，車身以拋物線和橢圓與柔和曲線為主，營造輕盈流動感。車色則使用全新烤漆工藝，透過多層烤漆與銀粉比例調整，呈現金屬珠光色，在不同光線下會有明暗與閃爍變化。Luna頭燈採用歐司朗LED點透鏡設計，讓光線更均勻集中，也讓龍頭更輕操控更靈活。儀表板也重新設計，靈感來自水滴表面張力，打造無邊界延伸的視覺效果，並採用彩色負顯LCD資訊顯示，即使夜間騎乘也能清楚閱讀。