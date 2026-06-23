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▲由 Akshar Yoga 精神領袖暨創辦人 Grand Master Akshar ，發起的2026國際瑜珈節世界紀錄挑戰圓滿完成。（圖／主辦單位提供）

來自台灣的身心成長教育工作者Acharya Somavati索瑪薇諦，近日率領多位台灣學員前往印度，參與由Akshar Yoga創辦人Grand Master Akshar發起的2026國際瑜珈節世界紀錄挑戰活動，與來自全球逾300名參與者共同完成21項金氏世界紀錄挑戰，展現台灣與世界接軌的行動力，也讓世界看見台灣。今年世界紀錄挑戰活動，集結來自不同國家與文化背景的參與者，包括軍警人員、大學生、長者、身心障礙者及瑜珈愛好者等多元族群。活動最終於一天內完成21項世界紀錄挑戰，較去年創下的11項紀錄大幅增加，再度刷新活動歷年成果。在台灣成長的Acharya Somavati長期投入身心健康與個人成長教育，近年持續推動國際學習交流。今年她以Akshar Yoga亞洲區導師身分，帶領台灣學員走向國際舞台，希望透過跨文化體驗與學習機會，讓更多人拓展視野並與世界接軌。除印度現場的世界紀錄挑戰外，Somavati也在台灣推動全球Trataka燭光專注力挑戰，吸引超過7,000人共同參與。活動透過線上方式串聯全球各地參與者，一同完成世界紀錄挑戰，讓台灣民眾也能透過實際參與成為紀錄的一部分。Trataka又稱燭光凝視，是源自古老瑜珈修習系統的專注力訓練方法，透過穩定凝視燭火，培養專注力與覺察能力。本次活動中，該項挑戰也成為最受關注的紀錄項目之一，象徵來自不同地區的人們透過共同目標產生連結。活動發起人Grand Master Akshar多年來持續推廣瑜珈、呼吸法及專注力訓練，倡導健康生活與身心平衡理念。今年再次號召全球學員齊聚印度，以團隊合作及持續練習精神，共同完成21項世界紀錄挑戰，寫下Akshar Yoga新的里程碑。對許多來自台灣的學員而言，此行不僅是一次海外交流經驗，更是親身參與國際盛事的重要機會。從台灣出發前往印度，與來自不同國家的參與者共同訓練與挑戰，也讓他們見證世界紀錄誕生的過程。Somavati表示，最珍貴的並非世界紀錄本身，而是在活動過程中看見來自不同文化背景的人們因共同目標而聚集，建立交流與理解。她認為，當更多台灣民眾願意跨出舒適圈參與國際活動，便能讓世界看見台灣，也讓台灣與國際社會建立更緊密的連結。未來將持續推動國際交流、健康生活與跨文化學習計畫，提供更多參與全球活動的機會，促進台灣與國際社群之間的互動與合作。