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王惠美：彰化有供應鏈、有土地 歡迎台積電投資

台積電供應鏈傳出有意進駐中科二林園區投資設廠，彰化縣長王惠美今（23）日公開向台積電招手，強調彰化擁有完整供應鏈體系與充足產業用地，若台積電有意投資，縣府一定全力配合、提供必要協助。投入彰化縣長選戰的前彰化市長邱建富認為，彰化若要真正吸引台積電及高科技產業進駐，關鍵在於提前布局穩定供水系統，他主張興建10萬噸海水淡化廠。市場傳聞，台積電集團旗下公司有意前往中科二林園區投資封測新廠，近期可望提出投資申請。王惠美今（23）日主持彰化縣警察局芳苑分局原斗派出所重建動土典禮後表示，彰化有許多台積電相關供應鏈廠商，加上中科二林園區現有約40家廠商進駐，產業基礎完整，非常適合高科技產業投資發展。她指出，目前中科二林園區仍保有不少可開發土地，縣府期待更多企業進駐，帶動地方經濟發展與就業機會，讓年輕人能留在彰化工作，進一步改善人口外流問題。縣府已做好招商準備，只要企業有需求，縣府團隊都會全力協助，希望藉由大型投資案帶動產業升級，提升彰化整體競爭力。除了向台積電招手，王惠美也呼籲中央加快二林精密機械產業園區開發案審查進度，盼盡速完成相關程序，擴大彰化產業用地供給。她認為未來若高科技產業陸續進駐，交通建設更顯重要，希望交通部加速推動台76線快速道路延伸工程，強化二林地區聯外運輸能力，打造更完善的投資環境。對於台積電供應鏈有意進駐彰化，邱建富直言，真正決定高科技產業是否落腳的關鍵仍是水資源。他指出半導體與AI產業對供水穩定性要求極高，若彰化無法提出長期且可靠的供水方案，再好的土地與交通條件都可能受到限制。因此，他主張推動「10萬噸海水淡化廠」計畫，作為彰化未來20年至30年產業發展的重要基礎建設，提前為高科技產業布局所需資源。邱建富表示，彰化擁有海岸線優勢，具備發展海水淡化設施的條件。若海淡廠順利完成，不僅能提升民生及工業用水韌性，也能大幅提高招商競爭力。他認為，未來除了半導體產業外，包括AI、無人機、軍工科技及相關供應鏈企業，都有機會選擇彰化作為投資據點，進一步帶動產業升級與地方發展。