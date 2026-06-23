日本超市近期販售一款特殊商品引起台灣網友關注，主角不是完整芒果，而是保留部分果肉的芒果果核，每片售價150日圓卻依舊完售。對此，不少台灣人大呼不可思議，笑稱平常都直接在水槽旁啃掉的部位竟然能單獨販售。事實上，台灣芒果多年來深受日本市場喜愛，駐日代表處過去還曾分享台式切芒果方法，吸引大批日本網友盛讚台灣芒果香甜多汁。
台灣芒果核上架日本超市被搶瘋！全場傻眼：水槽邊角料
一名網友近日在Threads轉貼日本網友「@ginyushijinfuka」的貼文表示，日本超市架上出現來自台灣的芒果商品，但販售的竟是芒果中央果核及周邊殘留果肉，他見狀忍不住笑喊：「台灣人這輩子應該都沒辦法想像『芒果脊椎』（芒果籽）居然也能拿來賣…帶點肉的芒果籽一片賣150日圓（完售）。」
貼文曝光後迅速吸引超過1.1萬人按讚，不少台灣網友驚呼難以理解這樣的商品竟然有人購買，「這種應該在水槽被解決的東西居然還可以賣到150日圓」、「這是鮭魚骨邊肉的概念嗎？也是蠻有生意頭腦的」、「這很多都是媽媽在水槽邊直接解決的邊角料」、「謝謝日本，讓我第一次意識到自己原來是芒果界的身家過億富翁」、「這個就是要在水槽旁邊吃到滿嘴都是」。
不過也有不少芒果愛好者認為，果核周圍其實才是整顆芒果最有魅力的部位，「我還蠻喜歡吃籽的，尤其是蒂頭附近」、「這不是切水果者的福利嗎」、「在我家都被小孩搶著預定，媽媽還會刻意切寬一點留多一些肉給孩子啃」、「吃芒果就是要啃那個籽啊！一定要整隻手都汁，才有吃芒果的感覺，整顆芒果的精華欸」。
台灣芒果甜又多汁！日本人超愛 專業切法曝光
事實上，台灣芒果在日本一直擁有高人氣。台北駐日經濟文化代表處過去曾於社群平台分享台式芒果切法，指出切芒果時需先避開中央果核，將左右兩側果肉完整取下，再於果肉表面劃出井字狀刀痕。接著從果皮背面向上輕推，讓果肉自然翻成立體方塊狀，最後便能直接享用鮮甜多汁的芒果果肉。
當時不少日本民眾看完教學後紛紛留言表示，「台灣的芒果太美味了」、「想去台灣吃芒果」、「很實用的方法」、「台灣芒果太好吃了，又甜又滑又多汁，我第一次吃到這麼好吃的芒果」、「我今天才剛在一家超市買到，我們都是這樣切的」、「這種吃法非常推薦」，足見台灣芒果在日本市場的高人氣。
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一名網友近日在Threads轉貼日本網友「@ginyushijinfuka」的貼文表示，日本超市架上出現來自台灣的芒果商品，但販售的竟是芒果中央果核及周邊殘留果肉，他見狀忍不住笑喊：「台灣人這輩子應該都沒辦法想像『芒果脊椎』（芒果籽）居然也能拿來賣…帶點肉的芒果籽一片賣150日圓（完售）。」
不過也有不少芒果愛好者認為，果核周圍其實才是整顆芒果最有魅力的部位，「我還蠻喜歡吃籽的，尤其是蒂頭附近」、「這不是切水果者的福利嗎」、「在我家都被小孩搶著預定，媽媽還會刻意切寬一點留多一些肉給孩子啃」、「吃芒果就是要啃那個籽啊！一定要整隻手都汁，才有吃芒果的感覺，整顆芒果的精華欸」。
事實上，台灣芒果在日本一直擁有高人氣。台北駐日經濟文化代表處過去曾於社群平台分享台式芒果切法，指出切芒果時需先避開中央果核，將左右兩側果肉完整取下，再於果肉表面劃出井字狀刀痕。接著從果皮背面向上輕推，讓果肉自然翻成立體方塊狀，最後便能直接享用鮮甜多汁的芒果果肉。
當時不少日本民眾看完教學後紛紛留言表示，「台灣的芒果太美味了」、「想去台灣吃芒果」、「很實用的方法」、「台灣芒果太好吃了，又甜又滑又多汁，我第一次吃到這麼好吃的芒果」、「我今天才剛在一家超市買到，我們都是這樣切的」、「這種吃法非常推薦」，足見台灣芒果在日本市場的高人氣。