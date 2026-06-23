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台北股市今（23）日創高後拉回，開盤上漲53.58點、來到47795.09點，盤中最高來到48218.87點，再創新記錄，不過遇到獲利了結賣壓襲擊，跳水翻黑，終場下跌640.86點或1.34%，收在最低點47100.65點，上沖下洗1118.22點，成交量為1.6兆元。中小型股同步開高走低，櫃買指數開盤上漲0.41點、來到453.91點，終場下跌12.69點或2.8%，收在440.81點，成交量為3161.03億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、聯電、力積電、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：聯電、台積電、聯發科、南亞科、華邦電權值股漲跌互見，權王台積電以平盤價2510元開出，隨後來到2535元，再寫歷史新高，不過同樣遇到賣壓襲擊震盪走低，終場下跌20元或0.8%，收在今日最低價2490元，拖累大盤指數就有158點；聯發科開盤上漲255元、來到4720元，持穩在盤上，最高一度來到4785元，終場上漲70元或1.57%，收在4535元；台達電開盤上漲20元、來到2170元，隨後跳水翻黑，終場下跌70元或3.26%，收在2080元。前陣子表現強勁的族群今日拉回整理，被動元件熄火表態，光頡、鈺邦、越峰、禾伸堂被打到跌停板，日電貿、臺慶科下跌逾9%，鈞寶、勤凱、華容、凱美、千如、鈺鎧、今展科下跌逾8%。不過半導體族群仍有買單挹注，外媒報導晶圓代工二哥聯電與英特爾將擴大合作，除12奈米外，也將合作開發3奈米製程消息激勵，加上成熟製程需求回溫、7月漲價題材發酵，帶動聯電一度亮燈漲停來到176元，創下掛牌新天價，終場上漲逾6%，其他包括菱生、統懋、強茂、嘉晶、虹冠電、、聯鈞、捷敏-KY、虹揚-KY、創控、富鼎攻上漲停板。此外，國際功率半導體大廠紛紛啟動5%至15%產品漲價潮，帶動功率半導體族群持續走強，富鼎、台半、強茂、嘉晶、漢磊紛紛攻上漲停。但也是有個股熄火表態，艾姆勒、順德、尼克森、全訊、朋程下跌逾4%。