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富邦啦啦隊Fubon Angels人氣女神檸檬（林芳婧）近日在節目《小姐不熙娣》中，提供自己的畫作給藝術家曲家瑞分析心境。曲家瑞一眼就看出檸檬內心焦躁不安，一問之下，檸檬坦承，自己最近確實為了工作煩惱，正在考慮「慢慢減少啦啦隊的跳舞場次」，否則將無法兼顧其他錄影工作。在《小姐不熙娣》最新預告中，曲家瑞替檸檬「解畫」，認為她現在內心十分焦躁，