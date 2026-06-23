富邦啦啦隊Fubon Angels人氣女神檸檬（林芳婧）近日在節目《小姐不熙娣》中，提供自己的畫作給藝術家曲家瑞分析心境。曲家瑞一眼就看出檸檬內心焦躁不安，一問之下，檸檬坦承，自己最近確實為了工作煩惱，正在考慮「慢慢減少啦啦隊的跳舞場次」，否則將無法兼顧其他錄影工作。
檸檬認了調降應援場次 錄影、啦啦隊難以兼顧
在《小姐不熙娣》最新預告中，曲家瑞替檸檬「解畫」，認為她現在內心十分焦躁，
似乎正面臨人生的重大抉擇。檸檬一聽立刻驚呼超準，並直白坦承：「我確實考慮慢慢減少啦啦隊的跳舞場次。」
此話一出讓現場眾人驚訝不已，以為檸檬想退出啦啦隊，但檸檬表示只是調整工作比例，因為近期演藝圈的工作越來越多，如果球隊應援場次跳得太滿，她會無法兼顧錄影，因此才想將啦啦隊與演藝圈工作的比重改成「五五分」。
檸檬IG坐擁20萬粉絲 醫院探望正義哥被讚爆
現年31歲的檸檬是舞團Funky Girls的成員，2018年加入Fubon Angels後，大方、不做作的個性讓她收穫許多粉絲，人氣日漸攀升，IG累積20萬人追蹤。
去年苗栗發生隨機砍人事件時，一名正義哥在街頭為保護女童，遭到砍傷。當時檸檬得知正義哥是自己的粉絲後，就2度親自到醫院探望，帶給正義哥滿滿正能量，此舉讓家屬十分感動，也讓檸檬被讚人美心善。
檸檬小檔案
本名：林芳婧
綽號：檸魂歌姬、笑眼女孩
生日：1995年6月5日（31歲）
出生地：台灣
所屬球隊：富邦悍將、富邦勇士（Fubon Angels，2018年至今）
所屬舞團：Funky Girls
IG帳號：@funkygirls_lemon
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在《小姐不熙娣》最新預告中，曲家瑞替檸檬「解畫」，認為她現在內心十分焦躁，
此話一出讓現場眾人驚訝不已，以為檸檬想退出啦啦隊，但檸檬表示只是調整工作比例，因為近期演藝圈的工作越來越多，如果球隊應援場次跳得太滿，她會無法兼顧錄影，因此才想將啦啦隊與演藝圈工作的比重改成「五五分」。
現年31歲的檸檬是舞團Funky Girls的成員，2018年加入Fubon Angels後，大方、不做作的個性讓她收穫許多粉絲，人氣日漸攀升，IG累積20萬人追蹤。
去年苗栗發生隨機砍人事件時，一名正義哥在街頭為保護女童，遭到砍傷。當時檸檬得知正義哥是自己的粉絲後，就2度親自到醫院探望，帶給正義哥滿滿正能量，此舉讓家屬十分感動，也讓檸檬被讚人美心善。
本名：林芳婧
綽號：檸魂歌姬、笑眼女孩
生日：1995年6月5日（31歲）
出生地：台灣
所屬球隊：富邦悍將、富邦勇士（Fubon Angels，2018年至今）
所屬舞團：Funky Girls
IG帳號：@funkygirls_lemon