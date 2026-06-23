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▲吳明賢平時經常針砭時事。（圖／NOWNEWS資料照）

2天前發文憂心內科醫招生率 吳明賢出書談從醫心得

台大醫學院院長吳明賢今（23）日因到院前心肺功能停止（OHCA）送醫。而行俠仗義、經常針砭時事的吳明賢，2天前才發文提及台灣內科住院醫師全國招收率僅剩61%，對此感到憂心。先前因前台大名醫性侵女性一事，他也不諱言直批是「台灣醫界之恥」。吳明賢傳出，從家中送至北醫附醫救治，但目前轉至台大醫院治療中，院方證實此事，但因其他細節因家屬並未授權，不便透露。現年61歲的吳明賢的「大砲」性格，經常針砭時事，擔任台大醫院院長期間，曾因前台大醫院婦產科名醫鄭文芳涉嫌在酒席間下藥，迷昏性侵女性一事，接受媒體聯訪時，直指「做錯事就是要接受法律制裁、不管作為醫師或老師，他都做了一個最壞示範」，也辜負了栽培他的台大或國家社會的栽培，「真的是最壞示範。」吳明賢直批，「他（鄭文芳）不應該用這樣的態度去處理」，常常說知恥近乎勇，有那個膽量做壞事、沒膽量接受懲罰，無論從哪個角度，都是最壞示範、醫界之恥。而就在2天前，吳明賢也才發文，提到今年台灣內科住院醫師全國招收率僅61%創下歷史新低一事，也對於此事表達擔憂，認為若沒有足夠內科醫師，未來醫療體系也將難以支撐。吳明賢在台大醫學系畢業後，便前往內科及胃腸次專科訓練，至今深耕醫療領域超過30年，專長著重在幽門螺旋桿菌和胃腸道癌症。吳明賢本人擁有超過500篇的學術論文及4本專著，日前才出過《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》一書，分享多年來從醫心得。