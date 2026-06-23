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公開致謝梁文傑認購！饒慶鈴：希望你喜歡

藍綠齊挺台東農產！饒慶鈴喊話梁文傑：來台東作客

陸委會副主委梁文傑日前因一句「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息」引發傷農爭議，隨後在民進黨立委陳瑩安排下，於立法院大啖台東鳳梨釋迦冰棒致歉，並承諾認購1000支冰棒、100箱禮盒「洗門風」謝罪。對此，日前因出席海峽論壇推廣釋迦而遭到綠營圍剿的台東縣長饒慶鈴，今日接受聯訪時展現大度，公開點名致謝，讓這場「鳳梨釋迦政治大戰」暫時轉為溫馨推廣。針對梁文傑掏腰包認購的舉動，饒慶鈴今日受訪時滿臉笑意地表示：「在這裡要非常感謝所有人協助台東縣政府推廣鳳梨釋迦。也非常感謝梁文傑梁副主委昨天認購了很多的鳳梨釋迦，謝謝你，希望你喜歡，持續的訂購！」被問到釋迦是否因此爆紅？饒慶鈴笑稱沒想過，但也順勢向大眾科普：「一般來說大家比較不清楚，其實釋迦有兩種，跟我們這個『思斯感冒藥有兩種』一樣！一個是大目釋迦主攻內銷，一個是鳳梨釋迦主攻外銷。」幽默化解先前的政治煙硝味。饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，由於饒慶鈴先前已有違規紀錄，陸委會將依兩岸關係條例33條之1相關規定，會請主管機關內政部進行了解跟行政查處。對此，饒慶鈴回應表示，「了解我們怎麼推廣鳳梨釋迦是好事啊！」這場風波意外讓產地台東成為焦點。被問及是否邀請梁文傑參加即將於7月2日登場的「台東博覽會」，饒慶鈴更熱情喊話：「我立刻送上（邀請函），歡迎梁副主委來到台東！」