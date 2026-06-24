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安南區大樓價格漲太快，買方「不如直接買透天」的邏輯愈來愈普遍。信義房屋觀察，近5年大樓成交單價從15至18萬飆至25至28萬，3房平車總價逼近透天行情，大樓流通天數明顯拉長，賣方若不讓價，往往難以成交。台南市安南區人口成長快速，已突破20萬人，是台南市人口第二多的行政區。根據在地房仲觀察，近5年建商開始在安南區推出大樓產品，但房價漲幅快又大，例如108年時，大樓成交單價約在15萬至18萬，現在新成屋成交則在25萬至28萬間，雖已較難站上3字頭，但3房平車總價落在1300萬至1600萬，幾乎已逼近透天行情；信義房屋安南安中店主任王仲良觀察，買方考量居住空間、總價，且南部買方本就更喜愛透天，近1、2年大樓的流通天數普遍拉長，多半要賣方願意回歸2、3年前2字頭行情「才賣得動」。至於預售屋，目前開價則多落在35萬至40萬。王仲良指出，安南主力產品是屋齡10年左右、地坪25至30坪的透天，總價約在1500萬至1800萬間，相較相鄰的北區，同樣總價大約只能買屋齡20至30年、甚至更高的透天物件。政策奏效之下，市場上投資客已大幅減少，靠剛需買方撐場，首購、換屋約各佔一半；安南之所以吸引人口移入，與南科園區擴張，安南區距離南科不遠且未來還有北外環道題材，本身生活機能也較善化、新市的重劃區來得好。展望下半年，王仲良認為，目前安南區房價「難再創高」，主要是薪資水準若要負擔總價2000萬以上產品，多數買方會有點困難，但因為近期股市好，許多剛需客看屋一陣子、手頭上剛好也比較有餘裕，恰逢賣方若願意議價，就有成交機會，整體應是「價穩、量稍微回溫」的態勢。