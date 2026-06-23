我是廣告 請繼續往下閱讀

牽動台東兩萬人供應鏈 恐引發中南部農民集體焦慮

綠營缺乏外交應對手段 借兩岸議題反擊卻傷及農民

陸委會副主委梁文傑日前「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」、「仰中共鼻息」等言論引發風波，隨後與民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩同台吃冰棒滅火。對此，前立委郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，鳳梨釋迦極可能成為2026年九合一大選的重要議題，甚至影響選情走勢。不過，隨著國民黨高雄市長參選人柯志恩痛批陸委會帶入太多意識形態並強硬嗆聲後，郭正亮研判民進黨勢必會意識到此風波的殺傷力，下一步應該會選擇收手。郭正亮指出，民進黨絕對不至於去禁止鳳梨釋迦外銷，畢竟在台東縣20萬人口中，就有高達約2萬人屬於鳳梨釋迦供應鏈人口，牽涉層面極廣。然而，他認為這起風波仍可能在政壇與基層引發「預言效應」，導致台南、高雄、屏東等中南部農業大縣的農民開始產生懷疑與焦慮，擔憂自家的農產品未來是否也同樣不能外銷到中國大陸。針對民進黨政府此次的強硬表態，郭正亮最後直言「民進黨沒有那麼笨」。他分析，這次之所以會出現如此戲劇化的打壓動作，主因是賴清德政府不滿中國大陸近期對台灣的外交打壓動作頻頻，但在國際實務上又缺乏有效的應對方式，因此最終決定透過炒作兩岸議題來進行報復，未料卻意外引發這場傷農爭議。