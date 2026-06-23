我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2004年開幕的大全聯中崙店，至今已走過22年歷史，是台灣首家進入台北市中心的「都會便利量販店」。（圖／取自大全聯粉專）

大全聯中崙店傳出將於9月13日晚間熄燈，加盟業者潤泰創新今（23）日證實，中崙店確定將結束營業。由於店址向土地銀行承租，租金成本居高不下，加上開幕22年來始終未能獲利，即使房東同意降租，去年仍虧損逾1億元；再加上出售給全聯後失去共同採購優勢，又受電商崛起衝擊，評估即使降租仍難以改善營運，因此決定退出市場。2004年開幕的大全聯中崙店，至今已走過22年歷史，是台灣首家進入台北市中心的「都會便利量販店」，如今業者也已經證實將在9月13日正式歇業。大潤發（大全聯前身）原為潤泰集團於1996年創立的量販品牌，2022年正式出售給全聯集團後，根據《自由時報》報導，潤泰創新發言人陳柏宇表示，大全聯中崙店自開幕以來始終未能轉虧為盈，雖然過去年營收超過9億元，但每年仍虧損數千萬元，出售給全聯後，又失去共同採購優勢，加上電商衝擊，去年（2025）虧損更擴大至1億元。據悉，大全聯中崙店是向土地銀行承租，並由富邦建經管理，其實租金壓力不小。陳柏宇坦言，公司曾與房東協商調降租金，對方也願意讓步，但評估降租幅度後，認為即使持續經營仍相當吃力，因此決定於9月結束營運。大全聯中和店由潤泰全球加盟營運，每年營收突破10多億元，會持續經營。至於員工安置部分，大全聯中崙店目前約有160名員工，陳柏宇表示，後續將由全聯協助安排轉任及安置相關事宜。