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遭點名預算放著不審 洪毓祥：訪美避開召委輪值週

「一切都照進度走 民進黨的指控很不專業」

「批民進黨赴美談判都沒揭露成果 還有臉批評？」

行政院長卓榮泰日前喊話立法院，應盡快完成中央政府總預算審查，不要只會延會、安排許多考察，對福國利民沒有太大幫助。民進黨也點名，總預算自去年8月29日送進立法院至今已延宕近300天，仍有5個委員會、11個單位尚未完成審查，卻在延會後安排大量考察行程，質疑藍白召委不審預算、不做正事。對此，被點名的民眾黨立委洪毓祥昨（22）日反駁表示，他隨立法院長韓國瑜的訪美行程已避開自己擔任經濟委員會輪值召委的週次，而相關預算上週已依進度審竣大部分，僅剩少數單位待後續處理，民進黨指控子虛烏有且不專業。洪毓祥昨指出，民進黨點名他所負責審議的經濟部主管單位預算，恐怕得順延1週以上才能繼續審議，直批他「什麼時候願意好好上班？」，他說，當初原本訪美行程考慮再三，經確認訪美行程已避開召委輪值週，本週為輪值召委為民進黨邱志偉委員。洪毓祥補充表示，加上韓國瑜院長盛情邀約、提到需要科技專業背景立法委員一同赴美關心台積電美國設廠現況，在國會交流與台積電考察之需求下，加入國會訪美團之任務。洪毓祥強調，輪值召委負責之經濟委員會公平交易委員會、經濟部部本部及水利署等相關預算，早已在上週6月18日安排審竣，僅剩下少部分單位預算，待輪值週再行審查完成，一切早就照進度走，民進黨及部分媒體指控不僅子虛烏有、更是不專業。洪毓祥提到，這次出訪委員中，有民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷召委一同出訪，內政委員會召委李柏毅也因出訪直接停開委員會休息1週；洪毓祥以經濟委員會召集委員名義，考察赴美設廠的台積電及晶片產業鏈、關懷赴美發展的台灣工程師及其家庭生活情形、與美國討論ART及「301條款」，這也是「天經地義的事情」。洪毓祥直批，比起民進黨政府當初專程派人赴美談判，號稱「有為有守」，實際上至今卻還未向國人揭露、未見成果，當前國會訪問團願意派出跨黨派委員赴美關心與美方討論，民進黨怎還有臉批評。洪毓祥結論，與韓國瑜院長及跨黨派委員一行人，受到美國國會友台小組盛情邀約，代表台灣人民的善意與友誼慶祝美國建國250週年，他自身深感榮耀。台灣以國會議長團如此高層級訪美，民進黨應該支持、肯定，甚至鼓勵賴清德總統出訪美國等友邦，而不是在訪團出訪後，以這種子虛烏有、不專業的言論放冷箭、扯後腿。