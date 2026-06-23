我是廣告 請繼續往下閱讀

三層預警：雷達回波與水位雨量監測標準

重建進度超前：全力趲趕橋墩基礎中

去年9月馬太鞍溪上游發生堰塞湖壩頂潰決，下游台9線馬太鞍溪橋遭洪流沖毀。馬太鞍溪橋重建進度在去年底開工，交通部路政及道安司簡任技正黃勝興指出，目標115年底完成北上雙向通車，明年完成南北全線全部通車。5月至11月為汛期可能面臨豪雨災情，黃勝興說，一般狀況水利署並不同意相關工程，但本次有規劃「鋼便橋汛期應變機制 」，開放一般車輛「有條件通行」，建立封橋管理機制，遇大、豪雨及上游水位上升達管理值即辦理預警封閉。 現有施工便道兩側進出堤防處，將配合橋梁封橋時辦理封閉。雷達回波以鋼便橋半徑3公里、中游半徑10公里及堰塞湖壩體半徑15公里為範圍，訊號強度達30dBZ（持續10分鐘）為預警值；達40dBZ（持續20分鐘）為警戒值；增強至50dBZ（持續30分鐘）則達行動值，準備啟動預警性封閉。交通部路政及道安司科長衛俊安指出，鋼便橋上游4公里、2公里及鋼便橋旁已建置水位計及即時影像監視器，可透過手機即時監看水位變化，並由現場的警示系統顯示、line即時告警並以簡訊通知，輔以自動監看（測）預警方式辦理，一旦達到封閉標準，將立即啟動「近端管制（堤頂設置封鎖設施與指揮人員）」、「淨空作業（巡查人員確認便道內無滯留人車）」及「遠端管制（主線設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，張貼替代道路指引）」等三道管制措施。馬太鞍溪橋重建進度，自114年12月31日開工以來均依預定進度持續推進，截至115年6月中旬預定進度為38.49%，實際進度已衝刺至43.69%，超前5.2%，全橋282支基樁已完成275支，其中行水區內的197支基樁已全數完成，現正全力趲趕橋墩基礎中，以期趕在颱風季前完成將洪流影響降至最低。