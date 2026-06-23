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▲庾澄慶（如圖）賽後試著轉換心情，認為：「這就是人生過程，人生不如意事十之八九。」（圖／福茂唱片提供）

「哈林」庾澄慶日前參加中國歌唱節目《歌手2026》，沒想到首集就被淘汰，更自爆被連換6首歌，讓不少人也替他抱不平。今（23）日庾澄慶受訪時提及此事，態度坦然表示：「人生不如意事十之八九。」不過，庾澄慶也直言在節目上說著「OK啦！沒事沒問題」其實是場面話，自己起初也一度吃不下、睡不好，發呆就在想著這件事，更自嘲：「希望（這件事）不要給我在晚年留下陰影。」此外，對於外界好奇選歌是否有黑幕？庾澄慶則表示都是自己的選擇，更以為會有第二集、第三集。庾澄慶近日推出全新單曲 〈愛人啊 〉，今接受媒體聯訪，對於日前參加中國歌唱節目《歌手2026》第一集就墊底被淘汰，他坦言節目中有一句是場面話：「我說ok啦沒事沒問題，可是吃也吃不好、睡也睡不著，只要一發呆就想這個事。」不過事後庾澄慶試著轉換心情，認為：「這就是人生過程，人生不如意事十之八九，幸好這件事沒對我造成影響。」也不斷安撫身邊親友的情緒，自嘲：「希望不要給我晚年留下陰影 。」提到節目選歌內幕，庾澄慶曾自爆準備6首歌都被換掉，也有不少人質疑他選擇R&B版本演唱經典代表作〈讓我一次愛個夠〉是否失策？他則回應：「這個版本是我自己選擇的，我已經過我這一關了，過程中會有什麼狀況，我自行吸收。」並透露節目組希望他能在第一集唱耳熟能詳、R&B的歌，同時也準備其他首歌曲為第二集、第三集做打算，庾澄慶笑說：「我以為會有第二集，結果功夫都白下了。」被問到未來是否還會考慮中國節目？庾澄慶則表示之所以會參加這節目，主要是「第一個我要出新歌、演唱會，一定需要一些曝光、宣傳，如果不是這狀況，我挑選方式首要一定是音樂節目，再來有空間讓我開心玩耍，條件能滿足我還是會考慮。另外，庾澄慶認為自己參與過的音樂節目，向來都兼顧內容與市場需求。庾澄慶對於網友正反兩極的評價，他選擇不看，直言負面意見對他不一定有幫助、聽太多同溫層又會覺得委屈，「不管我做任何節目，只要被注意到，網路上肯定有兩面訊息，不能只找喜歡的看，面對這種狀況出現，我就是完全不看，好壞我都不看。」