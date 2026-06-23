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高雄出發也有優惠 飛大阪3490元起、東京4622元起

▲亞洲航空AirAsia推出機票促銷，最低價為台北飛曼谷只要單程含稅2597元。（圖／AirAsia提供）

酷航宣布攜手《蜘蛛人》將有主題航班

▲酷航則是宣布，與索尼影業《蜘蛛人：重生日》展開合作，將有主題航班。（圖／酷航提供）

亞洲低成本航空AirAsia今（23）日宣布，即日起推出限時機票優惠，活動至6月28日，適用於2026年8月1日至2027年3月31日出發航班，台灣出發的多條國際航線最低下殺8折，亞洲低成本航空AirAsia提到，此次優惠涵蓋日本、泰國及馬來西亞等熱門旅遊地。台北出發，曼谷（廊曼）單程含稅2597元起、沙巴（亞庇）2855元起、吉隆坡4264元起，以及札幌（新千歲）4525元起。而高雄（小港）出發部分也有，飛往曼谷（廊曼）單程含稅2869元起、吉隆坡3047元起、大阪3490元起，以及東京（成田）4622元起，皆享8折起優惠。其中，高雄-大阪航線優惠訂票期限延長至6月30日。除了票價優惠外，AirAsia同步加碼一次免收改期手續費服務，即如需更改行程僅須補足票價差額，不需再收手續費；另可加購Value Pack組合，包含20公斤託運行李、標準選位及機上餐食等服務，最高可享7折優惠，整體最高省下約30%費用。另外，新航集團旗下低成本航空酷航則是宣布，與索尼影業《蜘蛛人：重生日》展開合作。即日起至2026年9月13日，蜘蛛人將登上兩架酷航飛機，空中巴士A321neo及波音787夢幻客機，讓旅客在短程、中程及長程航班上，享受以這部經典電影為主題的獨特飛行體驗。主題飛機在客艙內設有主題裝飾，並配備訂製頭枕套，機上還將播放索尼影業《蜘蛛人：重生日》的音樂。此外，旅客如於機上消費，亦可期待獲得限定周邊商品，如鑰匙扣或環保折疊袋等限定好禮。酷航提到，《蜘蛛人：重生日》主題飛機首航將由新加坡起飛，波音787夢幻客機將於2026年6月30日執飛至東京（羽田）航線，空中巴士A321neo則將於2026年7月1日首航清邁航線。此後，兩架主題飛機將輪值飛往澳洲、中國、日本、菲律賓及泰國的指定城市。作為日常航班運營的一部分，《蜘蛛人：重生日》主題飛機亦將服務上述機型所執飛的其他航線。