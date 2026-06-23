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作家盤點開發史：從柯文哲到蔣萬安的繼承爭議

批評沈伯洋走回頭路：開發迫遷立場與藍白無異

中央與地方互推責任 作家：雙方皆有權踩剎車

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋提出將社子島與北士科串聯為「產業聚落」的構想，台北市長蔣萬安回應指出，社子島目前的開發計畫已進入區段徵收階段並報請內政部，後續將待內政部審議通過後即會進行。社子島開發議題長期受到高度關注，其開發與否涉及地方選票流向，始終是台北市長選戰的關鍵焦點。作家「漂浪島嶼」今（23）日透過社群媒體分析指出，該開發案歷經三黨執政，卻深陷爭議。回顧柯文哲任內，曾以強勢態度推動環評，引發反徵收團體強烈不滿；蔣萬安上任後雖承諾溝通，但後續在環評遭撤銷的情況下，仍持續推動徵收程序，被批評為延續前任政策的「柯規蔣隨」。至於沈伯洋的立場，漂浪島嶼表示，沈初期雖強調尊重地方紋理，但隨後提出的調高安置費構想，以及將社子島與北士科開發連結的規劃，被認為已背離初衷，與藍、白陣營的開發路徑趨於一致，因此被歸類為「開發迫遷的同路人」。漂浪島嶼感嘆，社子島開發案演變至今，已淪為中央與地方的政治角力。目前高等行政法院已撤銷環評，台北市政府依法有權停止程序，而內政部亦可針對爭議過高的案件否決徵收審議。然而，面對開發僵局，中央與地方政府卻選擇互推責任，未能解決民眾的居住焦慮，對於這三黨的處理態度，「半斤八兩」。