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心血管流動堵塞 醫：4分之1人完全沒徵兆

台大醫學院院長吳明賢今（23）日OHCA送醫，傳出是因心肌梗塞。對於心肌梗塞的前兆，包括重物壓在胸口般的胸悶感、呼吸困難、暈眩等都是危險警訊。心肌梗塞來得又急又快，三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟在官網衛教指出，「三高」是潛藏性的危機，不過，通常在發作前，大多有前兆，包含如重物壓在胸口的胸悶、胸口有拳頭般大的瞬間痛感，還有呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等，這些都是危險警訊。謝嘉娟指出，發生時應停止所有活動，坐下或休息。急性發作胸悶、胸痛時，可立即服用舌下含片，緩解疼痛進行自救，接著撥打119叫救護車送醫治療。另外，要注意手臂痠麻、下巴、牙頜、腸胃、肩膀、上腹等部位疼痛的非典型症狀，謝嘉娟說，因心血管的流動堵塞，「輻射性疼痛」擴散到其他部位，不少人以為只是身體疲累，忽略了身體發出的求救訊號。除了典型及非典型症狀，約有4分之1的人完全沒有徵兆，建議定期健康檢查。謝嘉娟指出，控制體重、三高、維持正常作息、遠離菸酒是不二法門，日常要保持心情愉悅，勿累積壓力造成腦部、心臟的負擔。「喝水」對身體運作非常重要，不只解渴，也維持血液暢通。謝嘉娟提醒，心肌梗塞高危險群包括40歲以上的男性、50歲以上的女性；有心血管疾病家族病史者；不良生活習慣者，如抽菸、喝酒、熬夜；三高患者、糖尿病患者、肥胖者等。